Depois de 54 anos de casamento, José Roberto Pimenta, de 76 anos, e Wilma Falleiros Pimenta, de 77 anos, celebraram nesta quarta-feira, 29, no Centro Dia, em Franca, uma trajetória marcada pelo amor, pelo companheirismo e pelo cuidado. A cerimônia reuniu familiares, amigos e profissionais da unidade, que homenagearam o casal, cuja união permanece firme diante dos desafios impostos pelo Alzheimer, doença com a qual Wilma convive.
Uma celebração idealizada pelo marido
A comemoração nasceu do desejo de José Roberto. Segundo a coordenadora do Centro Dia, Mariana Nécio Leite, foi ele quem procurou a equipe para manifestar a vontade de celebrar a data ao lado dos profissionais que hoje fazem parte da rotina do casal.
"Ele falou que gostaria de fazer essa comemoração aqui conosco. Eles têm muito vínculo com os funcionários, e essa vontade demonstra que o serviço está cumprindo o seu papel", afirmou.
José Roberto e Wilma frequentam o Centro Dia desde a inauguração da unidade, em novembro de 2025. Como o casal não tem filhos, o atendimento multiprofissional se tornou uma importante rede de apoio. Enquanto Wilma participa de atividades voltadas à estimulação cognitiva e recebe acompanhamento especializado, José Roberto também encontra suporte para seguir desempenhando o papel de cuidador.
Emoção e mobilização da equipe
Durante a cerimônia, José Roberto resumiu em poucas palavras o sentimento ao celebrar mais um aniversário de casamento. "Estou muito feliz", disse. "Foi uma maravilha para mim ter 54 anos de casados."
A preparação da homenagem mobilizou a equipe do Centro Dia por cerca de um mês. De acordo com a psicóloga Letícia Soares Rodrigues Souza, os profissionais organizaram todos os detalhes após o pedido feito por José Roberto. "Foi um trabalho bem unido entre a equipe, uma preparação muito emocionante, desde a organização até a data de hoje", afirmou.
A assistente social Ana Cláudia da Silva Rosa Félix destacou o significado da celebração para todos que acompanham diariamente a rotina do casal. "Na velhice, poder compartilhar esse momento junto conosco é muito importante. Eles convivem com a gente todos os dias. A família deles também é a gente."
Uma história que inspira
Para a terapeuta ocupacional Gabriele Joazeiro de Paula, a trajetória de José Roberto e Wilma representa um exemplo de dedicação e afeto. "Celebrar um amor de 54 anos não é para qualquer um. Foi uma escolha dele comemorar aqui com a gente, e toda a equipe se mobilizou para fazer isso acontecer."
A cerimônia religiosa foi conduzida pelo Frei Antônio Benedito Stefani, conhecido como Frei Dito, que ressaltou a importância de valorizar as conquistas construídas ao longo da vida. "As grandes realizações da nossa vida precisam ser comemoradas. E nós quase nunca comemoramos", afirmou durante a celebração.
Entre bênçãos, homenagens e lembranças compartilhadas, familiares, amigos e profissionais do Centro Dia celebraram uma história construída com companheirismo, dedicação e cuidado ao longo de mais de cinco décadas.
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