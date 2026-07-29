Depois de 54 anos de casamento, José Roberto Pimenta, de 76 anos, e Wilma Falleiros Pimenta, de 77 anos, celebraram nesta quarta-feira, 29, no Centro Dia, em Franca, uma trajetória marcada pelo amor, pelo companheirismo e pelo cuidado. A cerimônia reuniu familiares, amigos e profissionais da unidade, que homenagearam o casal, cuja união permanece firme diante dos desafios impostos pelo Alzheimer, doença com a qual Wilma convive.

Uma celebração idealizada pelo marido

A comemoração nasceu do desejo de José Roberto. Segundo a coordenadora do Centro Dia, Mariana Nécio Leite, foi ele quem procurou a equipe para manifestar a vontade de celebrar a data ao lado dos profissionais que hoje fazem parte da rotina do casal.

"Ele falou que gostaria de fazer essa comemoração aqui conosco. Eles têm muito vínculo com os funcionários, e essa vontade demonstra que o serviço está cumprindo o seu papel", afirmou.