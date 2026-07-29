Um cavalo morreu e um motorista ficou ferido após um acidente registrado na noite dessa terça-feira, 28, na vicinal Liliana Tenuto Rossi, que liga as cidades de Guará e Ituverava. Segundo testemunha, o animal invadiu a pista repentinamente, e o condutor não conseguiu frear a tempo, atingindo o cavalo.

Com o impacto, o cavalo morreu no local. A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas, quando a equipe de resgate chegou, o motorista já havia sido encaminhado para atendimento médico.

O condutor sofreu fraturas no rosto e foi socorrido por ocupantes de um veículo que passava pela vicinal no momento do acidente. Inicialmente, ele foi levado para a Santa Casa de Ituverava e, em seguida, transferido para um hospital em Franca, onde deverá passar por cirurgia.