A Prefeitura de Franca retirou mais de 9 mil toneladas de resíduos descartados irregularmente entre janeiro e maio deste ano e intensificou a fiscalização para combater a prática, considerada infração ambiental. Atualmente, o município possui 222 pontos viciados de descarte clandestino, concentrados principalmente na região Oeste da cidade.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, os materiais encontrados com maior frequência nesses locais são resíduos da construção civil, materiais industriais — especialmente dos setores têxtil e coureiro —, além de móveis e outros objetos descartados de forma irregular.

A região Oeste concentra o maior número de pontos de descarte clandestino, com 71 áreas identificadas. Em seguida aparecem as regiões Norte (58), Sul (47) e Leste (46).