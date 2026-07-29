A Prefeitura de Franca retirou mais de 9 mil toneladas de resíduos descartados irregularmente entre janeiro e maio deste ano e intensificou a fiscalização para combater a prática, considerada infração ambiental. Atualmente, o município possui 222 pontos viciados de descarte clandestino, concentrados principalmente na região Oeste da cidade.
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, os materiais encontrados com maior frequência nesses locais são resíduos da construção civil, materiais industriais — especialmente dos setores têxtil e coureiro —, além de móveis e outros objetos descartados de forma irregular.
A região Oeste concentra o maior número de pontos de descarte clandestino, com 71 áreas identificadas. Em seguida aparecem as regiões Norte (58), Sul (47) e Leste (46).
De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Nicola Rossano Costa, o município mantém ações permanentes de fiscalização e educação ambiental, além de oferecer diferentes alternativas para o descarte correto dos resíduos.
“Temos várias opções de locais para que a população possa fazer o descarte adequado. Nós fazemos a limpeza periodicamente e, no dia seguinte, já está sujo de novo. Precisamos da colaboração de todos para manter a cidade limpa, pois oferecemos vários serviços e locais para o descarte correto”, afirmou.
Para reduzir o descarte irregular, a Prefeitura disponibiliza quatro Ecopontos que recebem gratuitamente pequenas quantidades de entulho, resíduos inservíveis e materiais têxteis. A administração também está ampliando a rede com a construção de duas novas unidades, no Jardim Aeroporto II e no Jardim do Éden.
O município ainda conta com um Aterro de Galhos, destinado a resíduos de poda e jardinagem, além de um ponto de recebimento de pneus e gesso, localizado no pátio da antiga Endef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca).
Outra alternativa é o serviço gratuito de recolha agendada de móveis, colchões, eletrodomésticos e outros materiais volumosos. O agendamento pode ser feito pelo telefone 0800-591-6842 ou pelo aplicativo Cidade Atende.
Multas
A Prefeitura reforçou que o descarte irregular de resíduos pode resultar em multa de R$ 650, valor que dobra em caso de reincidência. A fiscalização é realizada pela Guarda Civil Municipal.
Nos casos de queimadas, a penalidade é de aproximadamente R$ 13 mil. Já as multas por maus-tratos contra animais variam de R$ 650 a R$ 1,5 mil, conforme a gravidade da infração.
As denúncias podem ser feitas pela Ouvidoria do Município, pelo portal oficial da Prefeitura ou diretamente à Guarda Civil Municipal, pelos telefones 153 e (16) 3706-6515.
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