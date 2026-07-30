A ausência de Franca entre as cidades contempladas com novas moradias populares da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e os caminhos para ampliar o acesso à casa própria foram temas do novo debate entre os pré-candidatos a deputado estadual na campanha Franca Tem Voz. Ao responderem o que fariam na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para garantir que programas habitacionais do Estado atendam à maior cidade da região, os participantes defenderam maior articulação política, cobrança por investimentos e ampliação da participação de Franca nas iniciativas habitacionais.

As respostas destacaram o déficit habitacional do município, a necessidade de levantamento de dados, a importância da representatividade regional e a busca por novos empreendimentos da CDHU e outros programas de moradia. Os pré-candidatos também defenderam ações para reduzir o impacto do aluguel no orçamento das famílias e ampliar o acesso à casa própria.

O que disseram os pré-candidatos?

A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte: