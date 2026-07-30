A ausência de Franca entre as cidades contempladas com novas moradias populares da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e os caminhos para ampliar o acesso à casa própria foram temas do novo debate entre os pré-candidatos a deputado estadual na campanha Franca Tem Voz. Ao responderem o que fariam na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para garantir que programas habitacionais do Estado atendam à maior cidade da região, os participantes defenderam maior articulação política, cobrança por investimentos e ampliação da participação de Franca nas iniciativas habitacionais.
As respostas destacaram o déficit habitacional do município, a necessidade de levantamento de dados, a importância da representatividade regional e a busca por novos empreendimentos da CDHU e outros programas de moradia. Os pré-candidatos também defenderam ações para reduzir o impacto do aluguel no orçamento das famílias e ampliar o acesso à casa própria.
O que disseram os pré-candidatos?
A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte:
"Em junho, o governo de São Paulo sorteou 333 moradias da CDHU na região de Franca — todas em Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Pedregulho e Rifaina, cinco cidades que somadas têm cerca de 57 mil habitantes. Franca, com 352 mil, não recebeu nenhuma. Como deputado estadual, o que o senhor fará para que a moradia popular do estado chegue à maior cidade da região?"
Professora Priscila (PT): "Primeiramente, precisamos buscar os dados, porque Franca não tem dados consolidados do déficit habitacional e essa informação é muito importante para a solicitação de recursos. Mas já sabemos da necessidade, porque em Franca muitos trabalhadores vivem de aluguel, que compromete uma média de 30% da renda e isso precisa da atenção do poder público.
E essa será uma pauta dessa candidatura em favor da população francana, que não recebeu essa verba das legislaturas atuais."
Alexandre Tabah (Novo): "Toda família merece a oportunidade de conquistar a casa própria. Por isso, apoio a construção de moradias populares em toda a nossa região. Mas é inaceitável que Franca, a maior cidade da região, fique de fora. Como deputado estadual, vou trabalhar intensamente para trazer novos empreendimentos da CDHU para Franca.
Chega de famílias rasgando dinheiro com aluguel todos os meses, moradia digna e qualidade de vida, segurança e esperança para quem sonha ter um lar para chamar de seu. Meu nome é Alexandre Tabah e estou como pré-candidato a deputado estadual pelo Novo."
Cristiany de Castro (Republicanos): "Moradia e dignidade. Franca é a maior cidade da nossa região, com mais de 350 mil habitantes e o enorme deste habitacional. Não é justo ficar de fora, enquanto outras cidades foram contempladas.
Como deputada estadual, vou trabalhar para que Franca volte a ser prioridade na CDHU, cobrando investimento, acompanhando os projetos e fiscalizando para que os recursos cheguem à nossa cidade. Representatividade faz, sim, diferença. Quem conhece a realidade franca luta para que o sonho da casa própria também chegue às famílias francanas."
Flávia Lancha (PSD): "Todo mundo sonha com a sua casa própria e é uma necessidade. Não é possível que uma cidade do tamanho de Franca esteja fora dos programas habitacionais do Estado de São Paulo.
Nesses últimos três anos, articulei muito junto a vários municípios para trazer investimentos. E como deputada, quero atuar diretamente junto ao município de Franca e ao governo estadual para que Franca faça parte dos programas CDHU e também fortalecer o programa Minha Casa Minha Vida. É com articulação, com presença e com trabalho que nós vamos ajudar a vida das pessoas."
Projeto segue até as eleições
Os vídeos integram a campanha Franca Tem Voz, iniciativa que reúne entidades, veículos de comunicação e instituições da cidade com o objetivo de ampliar o debate sobre temas de interesse regional e estimular o fortalecimento da representação política de Franca e região.
Ao longo das próximas semanas, os pré-candidatos voltarão a se manifestar sobre novos temas definidos pela organização do projeto.
Delegada Graciela (PL) e Marcos Ferreira (PSB) não enviaram seus vídeos até o fechamento do prazo estabelecido pela organização.
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