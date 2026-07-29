A Prefeitura de Franca abriu dois leilões públicos para venda de 37 imóveis espalhados pela cidade. Os interessados podem enviar propostas até as 10 horas dos dias 3 e 4 de agosto, exclusivamente pelo Portal de Compras Públicas.
Os terrenos estão localizados em bairros como Jardim Santa Bárbara, Jardim Santana, Jardim San Diego, Jardim Monte Carlo, Recanto Fortuna, Boa Vista, Jardim das Palmeiras, Residencial São João Batista e Distrito Industrial Antônio Della Torres.
Os valores de avaliação variam de R$ 53,2 mil a R$ 1,77 milhão. Ao todo, os imóveis somam mais de R$ 7,5 milhões em avaliação, mas cada lote será disputado separadamente.
O Portal GCN/Sampi preparou um vídeo com o passo a passo de como participar do leilão de imóveis da Prefeitura de Franca (assista abaixo).
Leilões acontecem em dois dias
O primeiro pregão será realizado no dia 3 de agosto, às 10 horas, com 15 imóveis disponíveis. Entre eles estão terrenos residenciais, áreas maiores de aproximadamente 5 mil metros quadrados e um lote industrial avaliado em R$ 1,77 milhão.
No dia 4 de agosto, também às 10 horas, será realizado o segundo leilão, com 22 terrenos no Jardim Santa Bárbara, todos com 160 metros quadrados e valor inicial de R$ 53,2 mil.
Como participar?
Podem participar pessoas físicas e jurídicas. É necessário realizar cadastro no Sistema Eletrônico de Licitações do Portal de Compras Públicas, onde também estão disponíveis os editais com todas as informações dos imóveis.
Vence o participante que oferecer o maior valor por cada terreno. O pagamento do imóvel arrematado deve ser feito em parcela única, em até 30 dias.
Os interessados ainda podem solicitar visitas aos imóveis até os dias 29 ou 30 de julho, conforme o edital escolhido, pelos e-mails anacsousa@franca.sp.gov.br ou gustavobarbosa@franca.sp.gov.br.
Assista ao passo a passo
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