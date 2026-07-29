A Prefeitura de Franca abriu dois leilões públicos para venda de 37 imóveis espalhados pela cidade. Os interessados podem enviar propostas até as 10 horas dos dias 3 e 4 de agosto, exclusivamente pelo Portal de Compras Públicas.

Os terrenos estão localizados em bairros como Jardim Santa Bárbara, Jardim Santana, Jardim San Diego, Jardim Monte Carlo, Recanto Fortuna, Boa Vista, Jardim das Palmeiras, Residencial São João Batista e Distrito Industrial Antônio Della Torres.

Os valores de avaliação variam de R$ 53,2 mil a R$ 1,77 milhão. Ao todo, os imóveis somam mais de R$ 7,5 milhões em avaliação, mas cada lote será disputado separadamente.