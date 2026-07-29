A vacinação contra a Influenza continua em Franca e já aplicou 63,5 mil doses desde o início da campanha, em 1º de junho, até esta terça-feira, 28. O balanço da Secretaria de Saúde aponta cobertura de 40% entre os grupos prioritários, índice abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

A campanha é voltada a idosos, crianças a partir de 6 meses, gestantes e pessoas com comorbidades. Apesar do avanço da vacinação, a adesão permanece abaixo do esperado, acompanhando a tendência registrada em todo o país.

A vacina é gratuita e protege contra as formas graves das síndromes respiratórias, contribuindo para a redução de internações e óbitos.

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