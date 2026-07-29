A vacinação contra a Influenza continua em Franca e já aplicou 63,5 mil doses desde o início da campanha, em 1º de junho, até esta terça-feira, 28. O balanço da Secretaria de Saúde aponta cobertura de 40% entre os grupos prioritários, índice abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.
A campanha é voltada a idosos, crianças a partir de 6 meses, gestantes e pessoas com comorbidades. Apesar do avanço da vacinação, a adesão permanece abaixo do esperado, acompanhando a tendência registrada em todo o país.
A vacina é gratuita e protege contra as formas graves das síndromes respiratórias, contribuindo para a redução de internações e óbitos.
Busca ativa
Para ampliar a cobertura vacinal, a Secretaria de Saúde realiza, há meses, ações de busca ativa. Entre as iniciativas estão a vacinação em creches parceiras, atendimentos na região central da cidade, imunização em instituições de longa permanência para idosos e aplicação das doses em pacientes acamados, nos próprios domicílios.
A próxima etapa da campanha prevê o agendamento da vacinação de profissionais do Hospital Estadual e de pacientes atendidos em clínicas nefrológicas.
Onde se vacinar
A vacinação segue disponível durante toda a semana na rede pública de saúde. Nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Já nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família), a aplicação é realizada das 8h às 16h.
Para receber a dose, é necessário apresentar um documento oficial com foto.
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