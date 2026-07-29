Novas imagens de câmeras de segurança registraram os momentos que antecederam o acidente que deixou uma motociclista de 20 anos ferida após cair no Córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, no fim da noite dessa terça-feira, 28. O vídeo mostra que a motocicleta apresentou um problema durante o deslocamento, provocando a perda de controle da direção antes da queda. A possível falha mecânica ainda será investigada oficialmente.
As imagens obtidas pelo Portal GCN/Sampi mostram a motociclista trafegando pela avenida quando a moto apresenta uma alteração repentina. Em seguida, a condutora perde o controle, atinge a mureta de proteção da via e é arremessada para dentro do Córrego Cubatão.
O registro reforça a hipótese inicial de que uma falha na estrutura da motocicleta pode ter contribuído para o acidente. A confirmação da causa, no entanto, depende da perícia técnica, que deverá analisar as condições do veículo.
A vítima foi identificada como Ana Júlia Santos Goulart, de 20 anos, e conduzia uma Yamaha Factor 150, preta, ano 2018. Ela foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio do Samu e da Polícia Militar, e encaminhada para atendimento médico.
Mecânico aponta possibilidade de falha após manutenção
O mecânico e proprietário da Robinho Motos, Robinson de Paula, com 32 anos de experiência como reparador e restaurador, analisou as imagens e as informações iniciais sobre o caso.
Segundo ele, uma possibilidade é que algum componente tenha sido deixado sem o aperto adequado durante uma manutenção. “Para esses parafusos desse motor terem saído, provavelmente essa moto saiu do mecânico há pouco tempo. O mecânico deve ter deixado o parafuso desapertado.”
Robinson explicou que falhas desse tipo não são comuns em motocicletas desse modelo e ano. “Essas motos não soltam parafuso assim, principalmente uma moto desse ano. Se é uma moto mais antiga, ainda assim não acontece; é muito difícil acontecer”, disse.
O especialista destacou que, pela experiência profissional, o caso chama atenção. “Essa mesmo eu nunca vi. Tem umas motos que dão esse tipo de defeito de quebrar quadro, mas essas aí não. É a primeira vez que eu estou vendo. Então, alguma coisa aconteceu aí”, afirmou.
Perícia deve apontar causa do acidente
Apesar de a análise do mecânico indicar uma possível hipótese, Robinson reforçou que somente uma avaliação técnica poderá confirmar o que provocou a falha. “Com certeza não foi falha da moto. Alguma coisa aconteceu. Pode ser que tenham deixado o parafuso desapertado, porca desapertada”, declarou.
O mecânico também orientou motociclistas sobre a importância da manutenção preventiva e da avaliação do veículo antes da compra. “Se notou algum problema na moto, encosta, vê o que é, leva no mecânico para fazer uma avaliação. Quando for comprar uma moto usada, sempre leva no mecânico para avaliar”, orientou.
A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do acidente após a realização da perícia técnica.
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