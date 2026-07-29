Novas imagens de câmeras de segurança registraram os momentos que antecederam o acidente que deixou uma motociclista de 20 anos ferida após cair no Córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, no fim da noite dessa terça-feira, 28. O vídeo mostra que a motocicleta apresentou um problema durante o deslocamento, provocando a perda de controle da direção antes da queda. A possível falha mecânica ainda será investigada oficialmente.

As imagens obtidas pelo Portal GCN/Sampi mostram a motociclista trafegando pela avenida quando a moto apresenta uma alteração repentina. Em seguida, a condutora perde o controle, atinge a mureta de proteção da via e é arremessada para dentro do Córrego Cubatão.

O registro reforça a hipótese inicial de que uma falha na estrutura da motocicleta pode ter contribuído para o acidente. A confirmação da causa, no entanto, depende da perícia técnica, que deverá analisar as condições do veículo.