Franca conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o título de campeã dos Jogos Regionais. A edição de 2026 foi disputada em Barretos, entre os dias 16 e 26 de julho, e reuniu delegações de 54 cidades. O município terminou a competição com 309 pontos, à frente de Araraquara, com 294, e Ribeirão Preto, com 262.
Além de garantir o bicampeonato, Franca superou Sertãozinho, que encerrou a disputa com 163 pontos, e São Joaquim da Barra, com 132, completando o grupo das cinco primeiras colocadas.
Durante os dez dias de competição, centenas de atletas participaram das disputas promovidas pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado.
Destaque em diversas modalidades
Franca conquistou o título nas modalidades de futebol masculino, basquete feminino, tênis feminino, xadrez feminino, ginástica artística feminina, atletismo feminino, badminton masculino e feminino, basquete feminino 3x3, capoeira feminina, ciclismo masculino, judô feminino, taekwondo masculino e feminino e vôlei de praia feminino.
A delegação também ficou com o vice-campeonato no basquete masculino, tênis masculino, tênis de mesa feminino, xadrez masculino, vôlei feminino, ginástica artística masculina, basquete masculino 3x3, capoeira masculina, ciclismo feminino, judô masculino, natação masculina e tênis de mesa masculino.
Além disso, o atletismo, a malha e a dama masculinos, além do futebol e da natação femininos, conquistaram o terceiro lugar. As demais modalidades, com colocações entre a terceira e a oitava posições, também somaram pontos e contribuíram para a conquista do bicampeonato.
Pontuação em todas as modalidades
Segundo o secretário de Esportes e Cultura, Roberto Saad, um dos diferenciais da campanha de Franca foi o desempenho em todas as modalidades disputadas.
De acordo com ele, pela primeira vez nos últimos anos, a cidade conseguiu pontuar em todas as modalidades dos Jogos Regionais.
Próximo desafio
Com o encerramento dos Jogos Regionais, a delegação já volta as atenções para a 88ª edição dos Jogos Abertos, prevista para ocorrer entre os dias 8 e 18 de outubro, em Votuporanga.
A estimativa é que Franca participe da competição com uma comitiva de 231 pessoas, entre atletas e comissões técnicas, e 29 modalidades classificadas.
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