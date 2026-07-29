Franca conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o título de campeã dos Jogos Regionais. A edição de 2026 foi disputada em Barretos, entre os dias 16 e 26 de julho, e reuniu delegações de 54 cidades. O município terminou a competição com 309 pontos, à frente de Araraquara, com 294, e Ribeirão Preto, com 262.

Além de garantir o bicampeonato, Franca superou Sertãozinho, que encerrou a disputa com 163 pontos, e São Joaquim da Barra, com 132, completando o grupo das cinco primeiras colocadas.

Durante os dez dias de competição, centenas de atletas participaram das disputas promovidas pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado.

Destaque em diversas modalidades