29 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CRECHE DONA NINA

Ladrões invadem creche, furtam fios e deixam crianças no escuro

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Criminoso durante furto à Creche Dona Nina, no bairro São Joaquim, em Franca
Criminoso durante furto à Creche Dona Nina, no bairro São Joaquim, em Franca

A Creche Dona Nina, localizada na rua Salim Emer, no bairro São Joaquim, em Franca, foi alvo de criminosos durante a madrugada desta quarta-feira, 29. Os invasores furtaram fios elétricos e disjuntores, arrombaram portas e deixaram a unidade sem energia elétrica, comprometendo o funcionamento do local.

Com o furto, a creche ficou completamente às escuras. Equipes de eletricistas foram acionadas para realizar os reparos necessários e restabelecer o fornecimento de energia.

Imagens das câmeras de segurança registraram um dos suspeitos circulando pelo interior da unidade com uma bolsa nas costas, que teria sido utilizada para transportar os materiais furtados.

Polícia investiga o caso

Esta é a segunda vez que a Creche Dona Nina é alvo da ação de criminosos.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil trabalha na identificação dos envolvidos para esclarecer o crime e responsabilizar os autores.

Além dos prejuízos materiais, a ação criminosa causou transtornos à rotina da unidade e afetou o ambiente escolar das crianças atendidas no local.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários