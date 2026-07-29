A Creche Dona Nina, localizada na rua Salim Emer, no bairro São Joaquim, em Franca, foi alvo de criminosos durante a madrugada desta quarta-feira, 29. Os invasores furtaram fios elétricos e disjuntores, arrombaram portas e deixaram a unidade sem energia elétrica, comprometendo o funcionamento do local.
Com o furto, a creche ficou completamente às escuras. Equipes de eletricistas foram acionadas para realizar os reparos necessários e restabelecer o fornecimento de energia.
Imagens das câmeras de segurança registraram um dos suspeitos circulando pelo interior da unidade com uma bolsa nas costas, que teria sido utilizada para transportar os materiais furtados.
Polícia investiga o caso
Esta é a segunda vez que a Creche Dona Nina é alvo da ação de criminosos.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil trabalha na identificação dos envolvidos para esclarecer o crime e responsabilizar os autores.
Além dos prejuízos materiais, a ação criminosa causou transtornos à rotina da unidade e afetou o ambiente escolar das crianças atendidas no local.
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