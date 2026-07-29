O Campeonato Varzeano de Franca, edição 2026, poderá contar com o atacante Leandro Damião, que defendeu grandes clubes do Brasil e também a Seleção Brasileira. Já aposentado da carreira profissional, aos 36 anos, Damião foi anunciado pela equipe do Ratata-ta, time do bairro Jardim do Horto, na zona norte de Franca.

Em publicação nos stories do Instagram, o Ratata-ta divulgou: “Leandro Damião. Fechado com o Ratata-ta”. Posteriormente, o clube fez nova postagem com a foto do centroavante.

O técnico Gustavo Alvino, o Cocão, que deverá comandar a equipe francana no Varzeano, com início previsto para 15 de agosto, disse nesta quarta-feira, 29, que seria importante contar com um jogador do nível do ex-atleta da Seleção. “Eu, que estou há mais de 15 anos como treinador, ter o comando de um cara que jogou na Seleção Brasileira e em grandes clubes do Brasil é uma honra”, afirmou Cocão.