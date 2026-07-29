O Campeonato Varzeano de Franca, edição 2026, poderá contar com o atacante Leandro Damião, que defendeu grandes clubes do Brasil e também a Seleção Brasileira. Já aposentado da carreira profissional, aos 36 anos, Damião foi anunciado pela equipe do Ratata-ta, time do bairro Jardim do Horto, na zona norte de Franca.
Em publicação nos stories do Instagram, o Ratata-ta divulgou: “Leandro Damião. Fechado com o Ratata-ta”. Posteriormente, o clube fez nova postagem com a foto do centroavante.
O técnico Gustavo Alvino, o Cocão, que deverá comandar a equipe francana no Varzeano, com início previsto para 15 de agosto, disse nesta quarta-feira, 29, que seria importante contar com um jogador do nível do ex-atleta da Seleção. “Eu, que estou há mais de 15 anos como treinador, ter o comando de um cara que jogou na Seleção Brasileira e em grandes clubes do Brasil é uma honra”, afirmou Cocão.
O treinador destacou que a participação de um nome como o de Leandro Damião é importante não só para o Ratata-ta, mas também para o campeonato de modo geral. “A participação de um nome como esse desperta a curiosidade de patrocinadores, da imprensa, de colaboradores e dos amantes do futebol. A expectativa é a melhor possível para que, o quanto antes, a gente possa formalizar esse acordo”, acrescentou o treinador, dizendo que clube e jogador ainda se reunirão antes do início do campeonato para definir como seria a participação do centroavante na disputa.
O atacante anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional em abril de 2025, após encerrar vínculo com o Coritiba. Desde então, retornou às origens, já que começou a carreira na várzea há 20 anos. Em julho de 2025, jogou pelo Vila Marlene, tradicional time amador de Jundiaí, no interior de São Paulo. Em março de 2026, expandiu sua atuação nas categorias amadoras e foi anunciado como reforço do Floripa Sharks, equipe de Fut7 de Santa Catarina.
Carreira
Leandro Damião encerrou a trajetória profissional com passagens marcantes pela Seleção Brasileira, pela qual foi medalhista olímpico de prata em Londres-2012. Ao longo da carreira, defendeu, entre outros, Internacional-RS, onde foi campeão da Libertadores em 2010, Santos, Flamengo, Cruzeiro, Real Betis, da Espanha, e Kawasaki Frontale, do Japão.
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