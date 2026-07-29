A Polícia Civil de Rifaina vai investigar um suposto caso de maus-tratos contra um boi registrado durante uma cavalgada realizada no último fim de semana na cidade. As imagens, que começaram a circular nas redes sociais nessa terça-feira, 28, provocaram indignação entre moradores da região e levaram à abertura de apuração sobre o caso.

No vídeo, o animal aparece deitado no meio da rua, sem conseguir se levantar. Em seguida, um dos cavaleiros se aproxima e puxa o boi de forma brusca na tentativa de fazê-lo levantar. Em outro momento, um homem tenta montar sobre o animal, que volta a se agachar. Logo depois, as imagens mostram o boi recebendo um leve chute enquanto permanece no chão.

Em outra sequência, o boi continua imóvel, aparentemente sem intenção para seguir o percurso, enquanto duas pessoas tentam obrigá-lo a caminhar.