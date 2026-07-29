29 de julho de 2026
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TRANSTORNO

Caminhão derruba tijolos e interdita alça de viaduto em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Caminhão parado após carga de tijolos cair no pontilhão do Jardim Guanabara
Caminhão parado após carga de tijolos cair no pontilhão do Jardim Guanabara

Uma carga de tijolos caiu de um caminhão e interditou uma das alças de acesso da rodovia Cândido Portinari ao Jardim Guanabara, em Franca, na manhã desta quarta-feira, 29. O incidente causou transtornos aos motoristas que passavam pelo local, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com relatos de condutores que presenciaram a ocorrência, o caminhão seguia pela via quando, ao se aproximar da sinalização de parada obrigatória, o motorista precisou frear. Com o impacto da frenagem, parte da carga que estava na dianteira da carroceria se deslocou e acabou caindo sobre a pista.

Após o incidente, o caminhão permaneceu parado na via, bloqueando completamente a passagem de veículos de uma das alças da ponte e provocando lentidão no trânsito da região.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária foi acionada para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. Em seguida, o caminhão foi retirado do local para que a via pudesse ser liberada.

Parte dos tijolos foi recolhida, porém diversos blocos quebrados permaneceram às margens da pista.

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