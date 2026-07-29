Uma carga de tijolos caiu de um caminhão e interditou uma das alças de acesso da rodovia Cândido Portinari ao Jardim Guanabara, em Franca, na manhã desta quarta-feira, 29. O incidente causou transtornos aos motoristas que passavam pelo local, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com relatos de condutores que presenciaram a ocorrência, o caminhão seguia pela via quando, ao se aproximar da sinalização de parada obrigatória, o motorista precisou frear. Com o impacto da frenagem, parte da carga que estava na dianteira da carroceria se deslocou e acabou caindo sobre a pista.

Após o incidente, o caminhão permaneceu parado na via, bloqueando completamente a passagem de veículos de uma das alças da ponte e provocando lentidão no trânsito da região.