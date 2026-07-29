Uma carga de tijolos caiu de um caminhão e interditou uma das alças de acesso da rodovia Cândido Portinari ao Jardim Guanabara, em Franca, na manhã desta quarta-feira, 29. O incidente causou transtornos aos motoristas que passavam pelo local, mas ninguém ficou ferido.
De acordo com relatos de condutores que presenciaram a ocorrência, o caminhão seguia pela via quando, ao se aproximar da sinalização de parada obrigatória, o motorista precisou frear. Com o impacto da frenagem, parte da carga que estava na dianteira da carroceria se deslocou e acabou caindo sobre a pista.
Após o incidente, o caminhão permaneceu parado na via, bloqueando completamente a passagem de veículos de uma das alças da ponte e provocando lentidão no trânsito da região.
Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária foi acionada para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. Em seguida, o caminhão foi retirado do local para que a via pudesse ser liberada.
Parte dos tijolos foi recolhida, porém diversos blocos quebrados permaneceram às margens da pista.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.