A busca por uma vida mais saudável nunca esteve tão em evidência. Mais do que perder peso, milhares de pessoas procuram melhorar a disposição, prevenir doenças, ganhar qualidade de vida e alcançar melhor desempenho físico e mental. Nesse cenário, especialistas reforçam que o emagrecimento saudável não acontece por meio de soluções isoladas, mas sim através de um acompanhamento multiprofissional e individualizado.

Segundo médicos especialistas, o excesso de peso é uma condição multifatorial, influenciada por aspectos genéticos, hormonais, metabólicos, emocionais e comportamentais. Por isso, o tratamento deve considerar cada paciente de forma integral.

"Não existe uma fórmula única para emagrecer. Cada organismo responde de maneira diferente e, por isso, é fundamental realizar uma avaliação médica completa para identificar as causas do ganho de peso e definir a estratégia terapêutica mais adequada", explica a equipe médica do Programa de Qualidade de Vida.

O primeiro passo consiste em uma avaliação clínica detalhada, que inclui histórico de saúde, exames laboratoriais, composição corporal e hábitos de vida. A partir desse diagnóstico, é elaborado um plano personalizado, envolvendo diferentes profissionais da saúde.

A nutrição exerce papel essencial nesse processo. Muito além de restringir calorias, o acompanhamento nutricional busca reeducar hábitos alimentares, adequando a alimentação às necessidades, rotina e objetivos de cada pessoa.

Já o suporte psicológico ajuda na identificação de fatores emocionais frequentemente relacionados à alimentação, como ansiedade, compulsão alimentar, estresse e dificuldades para manter mudanças de comportamento.

"O sucesso do tratamento depende tanto da saúde física quanto da saúde emocional. Quando o paciente compreende sua relação com a alimentação e recebe apoio durante a mudança de hábitos, as chances de manter os resultados aumentam significativamente", destaca a equipe.

Canetas emagrecedoras: quando elas são indicadas?

Nos últimos anos, medicamentos conhecidos popularmente como "canetas emagrecedoras" passaram a fazer parte das opções terapêuticas para pacientes com indicação clínica.

Os especialistas ressaltam, entretanto, que esses medicamentos não representam uma solução isolada.

"As medicações são ferramentas importantes quando bem indicadas, mas apresentam melhores resultados quando fazem parte de um tratamento estruturado, associado à alimentação adequada, prática de atividade física e acompanhamento multiprofissional."

Além disso, o uso desses medicamentos exige avaliação médica, prescrição individualizada e monitoramento constante, garantindo segurança durante todo o tratamento.

Muito além do emagrecimento

Embora muitas pessoas procurem atendimento para reduzir peso, os benefícios de um Programa de Qualidade de Vida vão muito além da balança.

O acompanhamento também é indicado para quem deseja melhorar a composição corporal, reduzir gordura visceral, aumentar massa muscular, prevenir doenças crônicas, controlar diabetes, hipertensão e colesterol, além de conquistar mais disposição, qualidade do sono e melhor rendimento nas atividades do dia a dia.

O programa também atende pessoas que praticam atividade física e desejam potencializar sua performance esportiva ou simplesmente alcançar sua melhor versão, sempre com foco na saúde e na longevidade.

Cuidado completo em um só lugar

Com essa visão integrada da saúde, a Clínica Santa Casa Mais oferece um Programa de Qualidade de Vida desenvolvido para acompanhar o paciente em todas as etapas da sua jornada.

O atendimento reúne profissionais de diferentes especialidades, incluindo médicos, nutricionistas e psicólogos, além da possibilidade de indicação de terapias medicamentosas, quando clinicamente necessárias. O objetivo é proporcionar um tratamento seguro, humanizado e baseado em evidências científicas, respeitando as características e necessidades de cada pessoa.

Cartão Bem Viver amplia o acesso aos cuidados

Para tornar esse acompanhamento ainda mais acessível, os pacientes também podem contar com o Cartão Bem Viver, que oferece condições diferenciadas para consultas, exames e diversos serviços de saúde disponibilizados pela Clínica Santa Casa Mais.

A proposta é facilitar o acesso ao cuidado contínuo, permitindo que mais pessoas invistam na prevenção, no acompanhamento multiprofissional e na construção de hábitos que promovam saúde, qualidade de vida e bem-estar ao longo do tempo.

Mais do que emagrecer, cuidar da saúde significa investir em uma vida mais ativa, equilibrada e com mais qualidade. E essa transformação acontece de forma consistente quando conhecimento, ciência e acompanhamento caminham juntos.