A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a passagem de uma frente fria entre esta quarta-feira, 29, e quinta-feira, 30, com previsão de chuvas intensas, descargas elétricas e fortes rajadas de vento em diversas regiões paulistas. A informação gerou dúvidas entre moradores de Franca, mas os modelos meteorológicos indicam que os efeitos mais severos do sistema não devem atingir o município.

Segundo a previsão da Climatempo, divulgadas no site da própria Defesa Civil do Estado de São Paulo, Franca terá tempo firme nos próximos dias, sem expectativa de chuva pelo menos até o fim de semana. Nesta quarta-feira, 29, a temperatura varia entre 16°C e 30°C, com predomínio de sol e aumento de nuvens à noite. A umidade relativa do ar pode cair para 31% durante a tarde, índice considerado de atenção para a saúde.

Na quinta-feira, 30, o cenário permanece semelhante, com temperaturas entre 16°C e 29°C, céu com muitas nuvens ao longo do dia e nenhuma previsão de precipitação.

Alerta não deve provocar impactos em Franca