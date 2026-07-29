A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a passagem de uma frente fria entre esta quarta-feira, 29, e quinta-feira, 30, com previsão de chuvas intensas, descargas elétricas e fortes rajadas de vento em diversas regiões paulistas. A informação gerou dúvidas entre moradores de Franca, mas os modelos meteorológicos indicam que os efeitos mais severos do sistema não devem atingir o município.
Segundo a previsão da Climatempo, divulgadas no site da própria Defesa Civil do Estado de São Paulo, Franca terá tempo firme nos próximos dias, sem expectativa de chuva pelo menos até o fim de semana. Nesta quarta-feira, 29, a temperatura varia entre 16°C e 30°C, com predomínio de sol e aumento de nuvens à noite. A umidade relativa do ar pode cair para 31% durante a tarde, índice considerado de atenção para a saúde.
Na quinta-feira, 30, o cenário permanece semelhante, com temperaturas entre 16°C e 29°C, céu com muitas nuvens ao longo do dia e nenhuma previsão de precipitação.
Alerta não deve provocar impactos em Franca
Embora a Defesa Civil tenha alertado para rajadas superiores a 70 km/h em algumas regiões do Estado, a previsão para Franca é bem diferente. Os ventos previstos para os próximos dias devem variar entre 6 km/h e 11 km/h, intensidade considerada fraca.
Além disso, os dados meteorológicos não indicam ocorrência de temporais, descargas elétricas ou acumulados significativos de chuva no município durante a passagem da frente fria.
A tendência é de manutenção do tempo seco até domingo, 2 de agosto. As máximas devem oscilar entre 27°C e 30°C, enquanto as mínimas ficam entre 16°C e 18°C.
Baixa umidade exige atenção
Se a chuva não preocupa, a baixa umidade do ar merece atenção. Nesta quarta-feira, os índices podem atingir 31%, patamar próximo ao considerado crítico pelos órgãos de saúde.
A recomendação é aumentar a ingestão de água, evitar exercícios físicos nos períodos mais quentes do dia, umidificar ambientes e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
O tempo seco também favorece o ressecamento das vias respiratórias, irritações nos olhos, nariz e garganta, além de aumentar o risco de queimadas em áreas de vegetação.
Em caso de emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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