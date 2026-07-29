Veja o obituário desta quarta-feira, 29, em Franca:

Nome: João da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Expedito dos Santos

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h