Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas três idosos, em um grave acidente registrado no fim da tarde desta terça-feira, 28, na rodovia Ronan Rocha, em Patrocínio Paulista. Segundo uma das vítimas, o carro em que a família viajava atingiu a traseira de uma carreta após o motorista ter a visão prejudicada pelo sol ao acessar a rodovia pela alça de entrada da cidade.

Motorista teria sido ofuscado pelo sol

De acordo com o relato de uma das vítimas, a família havia saído de Patrocínio Paulista com destino a Franca. Ao entrar na rodovia Ronan Rocha pela alça de acesso localizada na entrada da cidade, o motorista do Volkswagen Parati teria sido ofuscado pelo sol e bateu contra a traseira de uma carreta.

Com a força do impacto, a parte dianteira do veículo ficou completamente destruída.

Vítimas e atendimento