28 de julho de 2026
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Três idosos ficam feridos após batida entre carro e carreta

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Uma das vítimas sendo socorrida após colisão entre carro e carreta na rodovia Ronan Rocha, em Patrocínio Paulista
Uma das vítimas sendo socorrida após colisão entre carro e carreta na rodovia Ronan Rocha, em Patrocínio Paulista

Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas três idosos, em um grave acidente registrado no fim da tarde desta terça-feira, 28, na rodovia Ronan Rocha, em Patrocínio Paulista. Segundo uma das vítimas, o carro em que a família viajava atingiu a traseira de uma carreta após o motorista ter a visão prejudicada pelo sol ao acessar a rodovia pela alça de entrada da cidade.

Motorista teria sido ofuscado pelo sol

De acordo com o relato de uma das vítimas, a família havia saído de Patrocínio Paulista com destino a Franca. Ao entrar na rodovia Ronan Rocha pela alça de acesso localizada na entrada da cidade, o motorista do Volkswagen Parati teria sido ofuscado pelo sol e bateu contra a traseira de uma carreta.

Com a força do impacto, a parte dianteira do veículo ficou completamente destruída.

Vítimas e atendimento

O motorista e um dos passageiros, ambos idosos, sofreram ferimentos graves. Conforme as equipes de resgate, um deles já apresentava um quadro de saúde debilitado antes do acidente. O filho do condutor e outro ocupante do carro tiveram ferimentos considerados moderados.

Duas equipes da concessionária Arteris ViaPaulista, responsável pela rodovia, além de equipes do Resgate e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Após o socorro às vítimas, o veículo foi removido para o acostamento e o trecho permaneceu sinalizado para garantir a segurança dos motoristas. A Polícia Militar Rodoviária também foi acionada para registrar a ocorrência.

Motorista da carreta seguiu viagem

O motorista da carreta não permaneceu no local. A principal suspeita é de que ele não tenha percebido o impacto da colisão e, por isso, tenha seguido viagem. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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