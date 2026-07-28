Uma idosa de 66 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada na tarde desta terça-feira, 28, na rua Cesário João Careta, no Jardim Ângela Rosa, em Franca. A vítima sofreu um traumatismo craniano e uma fratura no fêmur, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada em estado grave para a Santa Casa. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
Segundo informações apuradas no local, o motorista de um carro seguia pela rua, no sentido Vila Santa Cruz, quando a vítima e a irmã tentaram atravessar a via. De acordo com o condutor, a travessia ocorreu de forma repentina, sem que houvesse tempo para frear ou desviar, atingindo a idosa.
Com o impacto, a mulher foi arremessada ao solo e sofreu graves ferimentos na cabeça, além de fraturas nas pernas. Após os primeiros atendimentos no local, a equipe do Samu a encaminhou em estado grave para a Santa Casa de Franca.
Irmã presenciou o atropelamento
A irmã da vítima, que estava ao lado dela no momento do acidente, relatou que as duas seguiam para um mercado próximo da residência onde moram quando o atropelamento aconteceu. Ela não sofreu ferimentos, mas ficou em estado de choque.
O motorista permaneceu no local, acompanhou o atendimento da vítima e prestou esclarecimentos às autoridades.
Ocorrência
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas.
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