Uma idosa de 66 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada na tarde desta terça-feira, 28, na rua Cesário João Careta, no Jardim Ângela Rosa, em Franca. A vítima sofreu um traumatismo craniano e uma fratura no fêmur, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada em estado grave para a Santa Casa. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Segundo informações apuradas no local, o motorista de um carro seguia pela rua, no sentido Vila Santa Cruz, quando a vítima e a irmã tentaram atravessar a via. De acordo com o condutor, a travessia ocorreu de forma repentina, sem que houvesse tempo para frear ou desviar, atingindo a idosa.

Com o impacto, a mulher foi arremessada ao solo e sofreu graves ferimentos na cabeça, além de fraturas nas pernas. Após os primeiros atendimentos no local, a equipe do Samu a encaminhou em estado grave para a Santa Casa de Franca.

Irmã presenciou o atropelamento