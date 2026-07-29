Quem passou por alguns pontos de Franca nos últimos dias pode ter notado placas de obras e outdoors parcialmente cobertos. A ação, que gerou questionamentos nas redes sociais, não está relacionada à paralisação de obras ou ao cancelamento de investimentos. Segundo a Prefeitura, a medida atende a uma exigência da legislação eleitoral.

Com a proximidade das eleições de 2026, a Lei Eleitoral proíbe a veiculação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito. Por esse motivo, placas de obras vinculadas aos governos federal e estadual precisam ser retiradas, cobertas ou adaptadas durante o período.

Vídeos mostrando estruturas cobertas passaram a circular nas redes sociais, levantando dúvidas sobre os motivos da ação. Em nota, a administração municipal informou que está apenas cumprindo a determinação legal.

O que diz a legislação