28 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PRISÃO

Condenado por estupro é preso ao ir ao Fórum de Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ariane Jud/GCN
Condenado é conduzido à CPJ por policial militar
Condenado é conduzido à CPJ por policial militar

Um homem de 52 anos foi preso nesta terça-feira, 28, dentro do Fórum de Franca após comparecer ao local para verificar sua situação judicial. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por descumprimento de medidas impostas pela Justiça.

Segundo a polícia, o homem foi condenado a 35 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente que tinha 14 anos à época dos fatos.

Após cumprir cerca de 27 anos da pena, ele obteve o benefício da liberdade, mas deveria seguir uma série de condições determinadas pela Justiça, entre elas a obrigação de comparecer periodicamente para informar seu endereço e paradeiro.

Descumprimento levou à expedição do mandado

De acordo com as informações, o condenado deixou de cumprir as determinações judiciais e passou a ser considerado foragido em razão do descumprimento das condições impostas para permanecer em liberdade.

Diante da situação, a Justiça expediu um mandado de prisão para que ele voltasse ao sistema prisional.

Prisão ocorreu dentro do Fórum

Nesta terça-feira, o homem compareceu espontaneamente ao Fórum de Franca para consultar sua situação processual.

Durante a verificação dos registros judiciais, foi constatada a existência do mandado de prisão em aberto.

Ele recebeu voz de prisão no próprio local e foi encaminhado para os procedimentos legais, ficando novamente à disposição da Justiça.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários