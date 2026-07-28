Um homem de 52 anos foi preso nesta terça-feira, 28, dentro do Fórum de Franca após comparecer ao local para verificar sua situação judicial. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por descumprimento de medidas impostas pela Justiça.
Segundo a polícia, o homem foi condenado a 35 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente que tinha 14 anos à época dos fatos.
Após cumprir cerca de 27 anos da pena, ele obteve o benefício da liberdade, mas deveria seguir uma série de condições determinadas pela Justiça, entre elas a obrigação de comparecer periodicamente para informar seu endereço e paradeiro.
Descumprimento levou à expedição do mandado
De acordo com as informações, o condenado deixou de cumprir as determinações judiciais e passou a ser considerado foragido em razão do descumprimento das condições impostas para permanecer em liberdade.
Diante da situação, a Justiça expediu um mandado de prisão para que ele voltasse ao sistema prisional.
Prisão ocorreu dentro do Fórum
Nesta terça-feira, o homem compareceu espontaneamente ao Fórum de Franca para consultar sua situação processual.
Durante a verificação dos registros judiciais, foi constatada a existência do mandado de prisão em aberto.
Ele recebeu voz de prisão no próprio local e foi encaminhado para os procedimentos legais, ficando novamente à disposição da Justiça.
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