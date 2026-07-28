Um homem de 52 anos foi preso nesta terça-feira, 28, dentro do Fórum de Franca após comparecer ao local para verificar sua situação judicial. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por descumprimento de medidas impostas pela Justiça.

Segundo a polícia, o homem foi condenado a 35 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente que tinha 14 anos à época dos fatos.

Após cumprir cerca de 27 anos da pena, ele obteve o benefício da liberdade, mas deveria seguir uma série de condições determinadas pela Justiça, entre elas a obrigação de comparecer periodicamente para informar seu endereço e paradeiro.

Descumprimento levou à expedição do mandado