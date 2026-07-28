A Câmara Municipal de Franca aprovou, nesta terça-feira, 28, um projeto de resolução que permite a criação de uma tabela de temporariedade para descartar documentos do Legislativo ou mantê-los permanentemente.

Na mesma sessão, foi aprovado um projeto de lei encaminhado pela Prefeitura para autorizar a prorrogação do Plano Municipal de Educação por mais um ano - o regimento terá validade, agora, até julho de 2027.

Ambos os textos passaram por unanimidade.

Tabela de Temporalidade