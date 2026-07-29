29 de julho de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Franca oferece 226 vagas e faz seleção com 22 postos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Emprega Franca funciona em prédio anexo à Rodoviária em Franca
Emprega Franca funciona em prédio anexo à Rodoviária em Franca

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho em Franca encontra nesta semana 226 vagas abertas por meio do programa Emprega Franca. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e incluem postos destinados a PCDs (Pessoas com Deficiência).

Além das vagas já cadastradas, o serviço promoverá nesta quarta-feira, 29, um processo seletivo para preencher 22 postos de trabalho em três funções.

Entre as oportunidades disponíveis, estão cargos como ajudante de carga e descarga de mercadorias, atendente de balcão, pedreiro, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, ajudante de motorista, garçom, garçonete e jovem aprendiz.

Seleção oferece 22 vagas

O processo seletivo será realizado das 10h às 16h na sede do Emprega Franca.

Ao todo, serão oferecidas 14 vagas para vendedor interno, seis para operador de caixa e duas para auxiliar de limpeza. As oportunidades exigem Ensino Médio incompleto ou completo e aceitam candidatos com ou sem experiência profissional.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado, impresso ou em formato PDF.

Como consultar as vagas

Os candidatos podem conferir todas as oportunidades disponíveis pelo site da Prefeitura de Franca ou presencialmente na sede do Emprega Franca, localizada na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.

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