Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho em Franca encontra nesta semana 226 vagas abertas por meio do programa Emprega Franca. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e incluem postos destinados a PCDs (Pessoas com Deficiência).

Além das vagas já cadastradas, o serviço promoverá nesta quarta-feira, 29, um processo seletivo para preencher 22 postos de trabalho em três funções.

Entre as oportunidades disponíveis, estão cargos como ajudante de carga e descarga de mercadorias, atendente de balcão, pedreiro, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, ajudante de motorista, garçom, garçonete e jovem aprendiz.

Seleção oferece 22 vagas