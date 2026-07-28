A atuação da Central de Monitoramento da Prefeitura de Franca, integrada às polícias Civil e Militar e ao Sistema Muralha Paulista, resultou em mais três prisões e elevou para 21 o número de flagrantes e capturas de procurados pela Justiça auxiliados pela tecnologia desde a implantação do sistema no município.

O primeiro caso ocorreu em 11 de julho, quando um homem foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Central de Monitoramento. A plataforma integrada à Muralha Paulista emitiu um alerta indicando a existência de um mandado de prisão. Após a confirmação das informações, a Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão do procurado.

Três dias depois, outro homem foi preso durante as investigações sobre o furto de fios registrado em 3 de julho, na rua Francisco Marques. O crime provocou a interrupção da iluminação pública e contribuiu para a ocorrência de dois graves acidentes de trânsito no local.

Investigação com apoio das câmeras