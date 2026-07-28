A atuação da Central de Monitoramento da Prefeitura de Franca, integrada às polícias Civil e Militar e ao Sistema Muralha Paulista, resultou em mais três prisões e elevou para 21 o número de flagrantes e capturas de procurados pela Justiça auxiliados pela tecnologia desde a implantação do sistema no município.
O primeiro caso ocorreu em 11 de julho, quando um homem foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Central de Monitoramento. A plataforma integrada à Muralha Paulista emitiu um alerta indicando a existência de um mandado de prisão. Após a confirmação das informações, a Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão do procurado.
Três dias depois, outro homem foi preso durante as investigações sobre o furto de fios registrado em 3 de julho, na rua Francisco Marques. O crime provocou a interrupção da iluminação pública e contribuiu para a ocorrência de dois graves acidentes de trânsito no local.
Investigação com apoio das câmeras
A prisão foi possível após a equipe da Central de Monitoramento analisar e levantar imagens que identificaram elementos considerados relevantes para subsidiar a investigação conduzida pelas forças policiais. Segundo a Prefeitura, o suspeito trabalhava em uma empresa terceirizada de telefonia.
Já no dia 20 de julho, as câmeras da Central flagraram um homem furtando fios na rua General Telles, nas proximidades da Estação. A Polícia Militar foi acionada, realizou a abordagem e prendeu o autor em flagrante.
Ampliação do monitoramento
A Prefeitura informou que segue ampliando a estrutura tecnológica de monitoramento. A integração completa dos pontos de videomonitoramento ao Sistema Muralha Paulista será concluída após o término da licitação em andamento, que prevê a ampliação e adequação da infraestrutura necessária para conectar toda a rede municipal à plataforma estadual.
Outra iniciativa em andamento é o processo licitatório para a instalação de aproximadamente duas mil câmeras em repartições públicas municipais. O projeto é acompanhado pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, responsável pela condução das etapas de contratação e implantação da nova estrutura.
De acordo com o secretário de Segurança, Osvaldo de Oliveira Júnior, os novos investimentos e a ampliação da integração tecnológica devem fortalecer a capacidade de prevenção e de apoio às forças de segurança, ampliando a eficiência no combate à criminalidade e contribuindo para a proteção da população.
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