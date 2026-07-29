O atleta de Franca Maikon Stenio Ramos Fernandes, 33 anos, foi campeão do ADCC Open no sábado, 25, em Indaiatuba. A competição é considerada a maior de grappling da América Latina e teve sua 2ª edição realizada no Brasil. O torneio Abu Dhabi Combat é disputado em luta agarrada (grappling) aberto a atletas de diferentes níveis e artes marciais, como jiu-jitsu, wrestling e judô.
Maikon foi convidado para o torneio após uma sequência de conquistas recentes. Já em sua primeira participação, o lutador venceu a disputa e saiu campeão por finalização.
Atleta da Alicerce Escola de Jiu-Jitsu, ele é treinado pelo mestre Iaroslav Neoral e por Iaroslav Neoral Filho. Atualmente, Maikon lidera o ranking nacional e global de parajiujitsu em sua categoria.
O próximo desafio do francano será o Grand Slam de parajiujitsu, em setembro, em Manaus. No mesmo mês, ele também disputa o Campeonato Mundial de parajiujitsu no Rio de Janeiro.
Em novembro, Maikon foi convocado para representar o Brasil no Mundial da modalidade, em Abu Dhabi. “Estou em busca de patrocínio para conseguir me destacar ainda mais e alcançar grandes objetivos representando o Brasil através do parajiujitsu, que está próximo de se tornar paralímpico”, disse o atleta.
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