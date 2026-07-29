O atleta de Franca Maikon Stenio Ramos Fernandes, 33 anos, foi campeão do ADCC Open no sábado, 25, em Indaiatuba. A competição é considerada a maior de grappling da América Latina e teve sua 2ª edição realizada no Brasil. O torneio Abu Dhabi Combat é disputado em luta agarrada (grappling ) aberto a atletas de diferentes níveis e artes marciais, como jiu-jitsu, wrestling e judô .

Maikon foi convidado para o torneio após uma sequência de conquistas recentes. Já em sua primeira participação, o lutador venceu a disputa e saiu campeão por finalização.

Atleta da Alicerce Escola de Jiu-Jitsu, ele é treinado pelo mestre Iaroslav Neoral e por Iaroslav Neoral Filho. Atualmente, Maikon lidera o ranking nacional e global de parajiujitsu em sua categoria.