O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) protocolou um pedido ao Conselho da Ordem do Ipiranga para que seja revista a condecoração concedida ao presidente da Argentina, Javier Milei, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O parlamentar também solicita que o Governo de São Paulo apresente os fundamentos que justificaram a homenagem, considerada a mais alta honraria do Estado.
A iniciativa foi apresentada após Milei participar, no último sábado, 25, da convenção do PL que oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República nas eleições deste ano. Horas depois de receber a Ordem do Ipiranga, a maior honraria paulista, o presidente argentino fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, e às instituições brasileiras, provocando uma crise diplomática entre Brasil e Argentina.
Questionamentos sobre a homenagem
Durante o discurso, Milei chamou Lula de "prisioneiro" e "lixo socialista" e criticou Alexandre de Moraes por não autorizar uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. O presidente argentino também acusou o governo brasileiro de interferir na política de seu país e afirmou, sem apresentar provas, que o Brasil financiou uma suposta campanha "antiargentina".
As declarações levaram o governo brasileiro a convocar o embaixador argentino para consultas e motivaram reações de integrantes do Judiciário e do Executivo.
Na representação encaminhada ao Conselho da Ordem do Ipiranga, Guilherme Cortez sustenta que a conduta de Milei é incompatível com a dignidade da condecoração e pede que sejam tornados públicos os critérios adotados para a concessão da homenagem.
Critérios da Ordem do Ipiranga
O pedido também questiona quais serviços prestados por Javier Milei ao Estado de São Paulo justificariam a homenagem. Segundo o regulamento da Ordem do Ipiranga, a condecoração deve ser destinada a brasileiros ou estrangeiros que tenham realizado serviços de excepcional relevância ao Estado e à população paulista.
Além de Javier Milei, a irmã do presidente argentino, Karina Milei, secretária-geral da Presidência, também foi agraciada com a Grã-Cruz da Ordem do Ipiranga. A homenagem foi concedida em dezembro de 2024 por meio do Decreto nº 69.124. No entanto, o texto publicado pelo Governo de São Paulo não detalha quais serviços excepcionais ela teria prestado ao Estado, limitando-se a formalizar sua admissão na Ordem.
Para Guilherme Cortez, diante das recentes declarações de Javier Milei em solo brasileiro, cabe ao Conselho da Ordem do Ipiranga avaliar se a manutenção da homenagem atende aos princípios que regem a mais alta condecoração do Estado de São Paulo.
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