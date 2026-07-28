O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) protocolou um pedido ao Conselho da Ordem do Ipiranga para que seja revista a condecoração concedida ao presidente da Argentina, Javier Milei, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O parlamentar também solicita que o Governo de São Paulo apresente os fundamentos que justificaram a homenagem, considerada a mais alta honraria do Estado.

A iniciativa foi apresentada após Milei participar, no último sábado, 25, da convenção do PL que oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República nas eleições deste ano. Horas depois de receber a Ordem do Ipiranga, a maior honraria paulista, o presidente argentino fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, e às instituições brasileiras, provocando uma crise diplomática entre Brasil e Argentina.

Questionamentos sobre a homenagem

Durante o discurso, Milei chamou Lula de "prisioneiro" e "lixo socialista" e criticou Alexandre de Moraes por não autorizar uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. O presidente argentino também acusou o governo brasileiro de interferir na política de seu país e afirmou, sem apresentar provas, que o Brasil financiou uma suposta campanha "antiargentina".