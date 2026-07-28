28 de julho de 2026
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Família procura Chevette furtado durante Festa do Peão na região

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Chevrolet Chevette furtado na madrugada de domingo, em Patrocínio Paulista
Chevrolet Chevette furtado na madrugada de domingo, em Patrocínio Paulista

Um Chevrolet Chevette foi furtado na madrugada de domingo, 26, durante a 29ª Festa do Peão, em Patrocínio Paulista, a 19 quilômetros de Franca. O veículo estava estacionado na rua Lourival Faleiros, no Centro. Junto com o carro, os criminosos levaram documentos pessoais do proprietário e de sua mulher.

O proprietário chegou ao evento por volta das 21h e estacionou o Chevette na via. Quando voltou, por volta das 3h30, encontrou o local vazio e constatou o furto.

Dentro do veículo estavam a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o RG, os documentos da mulher, o documento do carro e uma carteira preta.

Família pede ajuda

A mulher do proprietário afirmou que o carro é essencial para o trabalho da família e fez um apelo para que qualquer informação seja repassada.

“A gente precisa desse carro para trabalhar. Meu marido só tem ele. É um carro que faz pouco tempo que nós estamos com ele. Está até no nome do ex-dono ainda. Meus documentos, os documentos do meu marido e o documento do carro estão todos dentro dele. Tem uma carteira preta também. Se, por acaso, alguém mandar mensagem, talvez possa achar”, disse.

Segundo ela, há indícios de que o Chevette tenha sido visto circulando por ruas de Franca após o furto.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo pode entrar em contato pelo telefone (35) 99707-0954 ou acionar a Polícia Militar pelo 190.

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