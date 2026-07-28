Um Chevrolet Chevette foi furtado na madrugada de domingo, 26, durante a 29ª Festa do Peão, em Patrocínio Paulista, a 19 quilômetros de Franca. O veículo estava estacionado na rua Lourival Faleiros, no Centro. Junto com o carro, os criminosos levaram documentos pessoais do proprietário e de sua mulher.

O proprietário chegou ao evento por volta das 21h e estacionou o Chevette na via. Quando voltou, por volta das 3h30, encontrou o local vazio e constatou o furto.

Dentro do veículo estavam a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o RG, os documentos da mulher, o documento do carro e uma carteira preta.

Família pede ajuda