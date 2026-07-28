Um Chevrolet Chevette foi furtado na madrugada de domingo, 26, durante a 29ª Festa do Peão, em Patrocínio Paulista, a 19 quilômetros de Franca. O veículo estava estacionado na rua Lourival Faleiros, no Centro. Junto com o carro, os criminosos levaram documentos pessoais do proprietário e de sua mulher.
O proprietário chegou ao evento por volta das 21h e estacionou o Chevette na via. Quando voltou, por volta das 3h30, encontrou o local vazio e constatou o furto.
Dentro do veículo estavam a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o RG, os documentos da mulher, o documento do carro e uma carteira preta.
Família pede ajuda
A mulher do proprietário afirmou que o carro é essencial para o trabalho da família e fez um apelo para que qualquer informação seja repassada.
“A gente precisa desse carro para trabalhar. Meu marido só tem ele. É um carro que faz pouco tempo que nós estamos com ele. Está até no nome do ex-dono ainda. Meus documentos, os documentos do meu marido e o documento do carro estão todos dentro dele. Tem uma carteira preta também. Se, por acaso, alguém mandar mensagem, talvez possa achar”, disse.
Segundo ela, há indícios de que o Chevette tenha sido visto circulando por ruas de Franca após o furto.
Quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo pode entrar em contato pelo telefone (35) 99707-0954 ou acionar a Polícia Militar pelo 190.
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