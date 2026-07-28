Franca se despede do técnico de enfermagem Robson de Souza Bertoluci, conhecido como "Robinho", que morreu nessa segunda-feira, 27, aos 36 anos, vítima de um infarto fulminante.

Servidor municipal desde 2022, Robinho atuava na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, na zona sul da cidade, onde conquistou o respeito de colegas de trabalho e pacientes pelo profissionalismo e dedicação.

Ele deixa a mulher, Geisa, e os filhos Igor Bertolucci, de 11 anos, e Ingrid, de 12.

Legado de amizade e dedicação