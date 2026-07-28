28 de julho de 2026
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LUTO

Técnico de enfermagem da UPA morre aos 36 anos e comove Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Álbum de Família
Robson Bertoluci, morte aos 36 anos
Robson Bertoluci, morte aos 36 anos

Franca se despede do técnico de enfermagem Robson de Souza Bertoluci, conhecido como "Robinho", que morreu nessa segunda-feira, 27, aos 36 anos, vítima de um infarto fulminante.

Servidor municipal desde 2022, Robinho atuava na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, na zona sul da cidade, onde conquistou o respeito de colegas de trabalho e pacientes pelo profissionalismo e dedicação.

Ele deixa a mulher, Geisa, e os filhos Igor Bertolucci, de 11 anos, e Ingrid, de 12.

Legado de amizade e dedicação

A morte precoce do técnico de enfermagem causou comoção entre amigos, familiares e colegas de trabalho. Em nota de pesar, o grupo Amigos da Prefeitura de Franca destacou as qualidades pessoais e profissionais de Robinho.

"Robson cultivou muitos amigos com seu jeito carismático, alegre e solidário. Excelente profissional e prestativo", diz a mensagem.

Além da atuação na área da saúde, familiares lembram do compromisso que ele tinha com a família e, principalmente, com os filhos.

Sonho realizado ao lado do filho

Nos últimos meses, Robinho vivia um momento especial ao acompanhar a trajetória do filho Igor no futebol. No início deste ano, o garoto assinou contrato de formação com o Santos, uma conquista celebrada por toda a família.

Em meio à dor da despedida, Geisa relembrou o marido como um pai dedicado. "Robinho era um pai exemplar, o homem mais trabalhador que já conheci. Ele era 100% família, tirava dele para dar para nós. Se dedicou integralmente pelas crianças e isso estará sempre conosco. É a pior dor que já senti", afirmou.

Nas redes sociais, Igor também prestou uma homenagem ao pai. "Hoje meu melhor amigo se foi. Meu pai, a dor é sem palavras. Te amarei para sempre. Meu herói. Te amo", escreveu.

Velório e sepultamento

O velório de Robson de Souza Bertoluci acontece a partir das 12h desta terça-feira, 28, no Memorial Nova Franca.

O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.

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