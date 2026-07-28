Franca se despede do técnico de enfermagem Robson de Souza Bertoluci, conhecido como "Robinho", que morreu nessa segunda-feira, 27, aos 36 anos, vítima de um infarto fulminante.
Servidor municipal desde 2022, Robinho atuava na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, na zona sul da cidade, onde conquistou o respeito de colegas de trabalho e pacientes pelo profissionalismo e dedicação.
Ele deixa a mulher, Geisa, e os filhos Igor Bertolucci, de 11 anos, e Ingrid, de 12.
Legado de amizade e dedicação
A morte precoce do técnico de enfermagem causou comoção entre amigos, familiares e colegas de trabalho. Em nota de pesar, o grupo Amigos da Prefeitura de Franca destacou as qualidades pessoais e profissionais de Robinho.
"Robson cultivou muitos amigos com seu jeito carismático, alegre e solidário. Excelente profissional e prestativo", diz a mensagem.
Além da atuação na área da saúde, familiares lembram do compromisso que ele tinha com a família e, principalmente, com os filhos.
Sonho realizado ao lado do filho
Nos últimos meses, Robinho vivia um momento especial ao acompanhar a trajetória do filho Igor no futebol. No início deste ano, o garoto assinou contrato de formação com o Santos, uma conquista celebrada por toda a família.
Em meio à dor da despedida, Geisa relembrou o marido como um pai dedicado. "Robinho era um pai exemplar, o homem mais trabalhador que já conheci. Ele era 100% família, tirava dele para dar para nós. Se dedicou integralmente pelas crianças e isso estará sempre conosco. É a pior dor que já senti", afirmou.
Nas redes sociais, Igor também prestou uma homenagem ao pai. "Hoje meu melhor amigo se foi. Meu pai, a dor é sem palavras. Te amarei para sempre. Meu herói. Te amo", escreveu.
Velório e sepultamento
O velório de Robson de Souza Bertoluci acontece a partir das 12h desta terça-feira, 28, no Memorial Nova Franca.
O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.
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