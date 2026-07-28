28 de julho de 2026
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Volante trava, carro sobe calçada e jovem bate em poste

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fiat Uno Mille bateu em poste, após a direção travar
Fiat Uno Mille bateu em poste, após a direção travar

Uma jovem ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na rua Lourenço Bortolato, no Jardim Dermínio, na manhã desta terça-feira, 28, em Franca.

De acordo com o relato da motorista, ela conduzia um Fiat Uno Mille quando o volante do veículo teria travado, provocando a perda do controle da direção. O automóvel subiu na calçada, derrubou uma árvore de pequeno porte e, em seguida, colidiu violentamente contra um poste de energia.

Com a força do impacto, a parte dianteira do carro ficou completamente destruída. A condutora sofreu ferimentos na região da boca e foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita para avaliação médica.

No banco traseiro do veículo, estava a irmã caçula da motorista. A criança não sofreu ferimentos.

Após o atendimento da ocorrência, um guincho foi acionado para remover o automóvel, que ficou bastante danificado. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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