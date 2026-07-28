28 de julho de 2026
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Ambulância desgovernada bate em árvore e carro estacionado; VÍDEO

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Acidente foi registrado por câmeras de segurança
Acidente foi registrado por câmeras de segurança

Uma ambulância utilizada no transporte de pacientes se envolveu em um acidente na segunda-feira, 27, no bairro Aroeira, em Patrocínio Paulista. O veículo desceu desgovernado por uma rua, bateu contra uma árvore e, na sequência, atingiu um carro que estava estacionado.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o motorista havia parado a ambulância para buscar um paciente em uma residência quando o veículo começou a se movimentar sozinho.

Imagens registradas no local mostram a ambulância descendo a via sem controle até colidir contra uma árvore. Com a força do impacto, o veículo ainda atingiu um Volkswagen Gol que estava regularmente estacionado.

Crianças escaparam por pouco

As imagens também mostram quatro pessoas próximas ao carro atingido. Entre elas, havia duas crianças que conseguiram correr e se afastar antes da colisão.

Outro detalhe que chama a atenção é que havia ocupantes - passageiro e motorista - dentro da ambulância no momento em que ela desceu a rua desgovernada.

Apesar do susto e dos danos materiais causados aos veículos, ninguém ficou ferido.

As causas do acidente ainda deverão ser esclarecidas. Não foi informado se houve falha mecânica ou algum problema relacionado à forma como o veículo foi estacionado.

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