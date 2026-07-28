Uma ambulância utilizada no transporte de pacientes se envolveu em um acidente na segunda-feira, 27, no bairro Aroeira, em Patrocínio Paulista. O veículo desceu desgovernado por uma rua, bateu contra uma árvore e, na sequência, atingiu um carro que estava estacionado.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o motorista havia parado a ambulância para buscar um paciente em uma residência quando o veículo começou a se movimentar sozinho.

Imagens registradas no local mostram a ambulância descendo a via sem controle até colidir contra uma árvore. Com a força do impacto, o veículo ainda atingiu um Volkswagen Gol que estava regularmente estacionado.

Crianças escaparam por pouco