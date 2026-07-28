João Vitor Gomes dos Santos, de 23 anos, irá para o banco dos réus no próximo dia 13 de agosto, às 9h, no Fórum de Franca. Ele responde por tentativa de homicídio contra Henrique da Silva Marques, de 26 anos, esfaqueado durante uma confusão registrada na madrugada de 19 de maio de 2024, no Parque de Exposições "Fernando Costa", onde acontecia a 53ª edição da Expoagro.
De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Henrique e um primo tentaram separar uma briga que acontecia no recinto da festa. A discussão se transformou em uma confusão generalizada e, durante o tumulto, a vítima passou a trocar agressões físicas com João Vitor.
Ainda conforme a acusação, o réu sacou uma faca do tipo "peixeirinha" e atingiu Henrique com três golpes na região do tórax. Após o ataque, ele fugiu do local.
O jovem sofreu perfurações graves e comprometimento da função respiratória. Ele foi socorrido por uma ambulância que estava de plantão no evento e encaminhado inicialmente ao Pronto-socorro "Álvaro Azzuz". Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Franca, onde passou por procedimentos de drenagem torácica.
Defesa alega legítima defesa
Durante o inquérito conduzido pela Polícia Civil, João Vitor afirmou que agiu para se defender. Em depoimento, ele disse que foi agredido durante a briga, caiu no chão e utilizou um objeto cortante que teria encontrado no local, negando que tivesse intenção de matar Henrique.
As investigações realizadas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), no entanto, embasaram a denúncia do Ministério Público por tentativa de homicídio. Para a acusação, o crime só não foi consumado porque a vítima recebeu atendimento médico imediato, fator considerado determinante para sua sobrevivência.
Relembre o caso
Na época do crime, familiares relataram que Henrique havia ido à Expoagro apenas para assistir ao show da dupla Victor & Leo quando acabou envolvido na confusão ao tentar apartar a briga.
A mãe da vítima, Márcia Rosaria Silva, afirmou que o filho chegou ao hospital em estado gravíssimo e criticou a ausência de medidas que pudessem impedir a entrada de armas no evento. O caso teve grande repercussão em Franca e levantou discussões sobre a segurança durante grandes eventos realizados no município.
Agora, mais de dois anos depois do ataque, caberá aos jurados decidir se João Vitor Gomes dos Santos será condenado ou absolvido pela tentativa de homicídio.
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