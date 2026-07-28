João Vitor Gomes dos Santos, de 23 anos, irá para o banco dos réus no próximo dia 13 de agosto, às 9h, no Fórum de Franca. Ele responde por tentativa de homicídio contra Henrique da Silva Marques, de 26 anos, esfaqueado durante uma confusão registrada na madrugada de 19 de maio de 2024, no Parque de Exposições "Fernando Costa", onde acontecia a 53ª edição da Expoagro.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Henrique e um primo tentaram separar uma briga que acontecia no recinto da festa. A discussão se transformou em uma confusão generalizada e, durante o tumulto, a vítima passou a trocar agressões físicas com João Vitor.

Ainda conforme a acusação, o réu sacou uma faca do tipo "peixeirinha" e atingiu Henrique com três golpes na região do tórax. Após o ataque, ele fugiu do local.