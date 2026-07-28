Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois veículos na madrugada desta terça-feira, 28, em Franca. A colisão aconteceu por volta da 0h10, no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Carlos do Carmo, no bairro Cidade Nova.
Um dos automóveis, um Fiat Mobi utilizado para transporte por aplicativo, atravessava o cruzamento quando foi atingido na lateral por um carro HB20 preto que trafegava pela avenida Major Nicácio, em direção ao bairro Santa Cruz.
O condutor do veículo de aplicativo afirmou que seguia com o sinal verde e que o outro motorista teria desrespeitado a sinalização semafórica. A versão será analisada pelas autoridades responsáveis, que irão apurar as causas e as responsabilidades pelo acidente.
Com a força do impacto, o motorista e um ocupante do carro HB20, além de dois passageiros que estavam no Mobi, precisaram ser atendidos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros. Apesar da violência da batida, a avaliação inicial indica que todos sofreram apenas ferimentos leves.
O motorista do aplicativo saiu ileso e não precisou de atendimento médico.
Nesta manhã de terça-feira, equipes da Prefeitura atuam no local para fazer os reparos nos postes do semáforos que foram danificados.
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