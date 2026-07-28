Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois veículos na madrugada desta terça-feira, 28, em Franca. A colisão aconteceu por volta da 0h10, no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Carlos do Carmo, no bairro Cidade Nova.

Um dos automóveis, um Fiat Mobi utilizado para transporte por aplicativo, atravessava o cruzamento quando foi atingido na lateral por um carro HB20 preto que trafegava pela avenida Major Nicácio, em direção ao bairro Santa Cruz.

O condutor do veículo de aplicativo afirmou que seguia com o sinal verde e que o outro motorista teria desrespeitado a sinalização semafórica. A versão será analisada pelas autoridades responsáveis, que irão apurar as causas e as responsabilidades pelo acidente.