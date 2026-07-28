A Polícia Militar prendeu, nessa segunda-feira, 27, um homem de 39 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em Buritizal, a cerca de 65 km de Franca. A prisão foi realizada durante o cumprimento de um mandado de prisão definitivo expedido pelo Poder Judiciário.
Segundo a PM, o homem foi localizado pelos policiais militares e detido sem intercorrências. A condenação é baseada no artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável.
A pena imposta pela Justiça é de 15 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Após a abordagem, o condenado foi encaminhado à unidade policial para o registro da ocorrência e, em seguida, transferido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A ocorrência foi atendida pelo cabo PM Pinheiro e pelo soldado PM Marlon Netto.
A identidade do suspeito e detalhes do crime praticado não foram divulgados.
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