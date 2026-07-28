Veja o obituário desta terça-feira, 28, em Franca:
Nome: Robson de Souza Bertolucci
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Waldemar José de Paula
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Regina de Carvalho Ganzaroli
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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