28 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 28, em Franca:

Nome: Robson de Souza Bertolucci 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Waldemar José de Paula 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5 
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Regina de Carvalho Ganzaroli 
Idade: 73 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

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