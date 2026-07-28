Um morador de rua foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, 28, após furtar uma residência no Parque Moema, em Franca. A prisão ocorreu por volta das 4h, na rua José Orlando Melete, durante patrulhamento da Polícia Militar.

Segundo o morador da casa, ele ouviu barulhos e vozes do lado de fora da residência, além do capô de seu carro sendo aberto. No entanto, inicialmente não imaginou que se tratava de um furto.

Pouco tempo depois, o interfone da residência tocou. Ao atender, foi informado pelos policiais militares sobre a ocorrência. Ao sair para a rua, encontrou o suspeito já detido com diversos objetos furtados da residência, entre eles a bateria do carro, amaciante, sabão em pó, torneiras e cremes para o corpo e mãos.