Ao responderem sobre o déficit habitacional enfrentado por famílias que comprometem grande parte da renda com o aluguel, os participantes apresentaram diferentes propostas para ampliar o acesso à moradia e reduzir o peso desse custo no orçamento da população.

O alto custo do aluguel, a ampliação do acesso à casa própria, o fortalecimento do programa Minha Casa Minha Vida, a redução da carga tributária e dos juros, o aluguel social e o incentivo à construção de moradias populares dominaram as respostas dos pré-candidatos a deputado federal em mais uma rodada da campanha Franca Tem Voz .

"O maior componente do déficit de moradia no Brasil não é falta de casa construída: é o aluguel. São 5,7 milhões de famílias, e o principal fator é o peso do aluguel sobre quem ganha até três salários mínimos e compromete mais de 30% da renda só com o mês. O Minha Casa Minha Vida financia a compra — não o aluguel. Como deputado federal, o que o senhor fará pela família de Franca que não tem renda para financiar imóvel nenhum e vive com o aluguel comendo um terço do salário?"

Guilherme Ubiali (PSDB): “O problema é sistêmico. Minha Casa, Minha Vida não resolve porque os juros no Brasil são imorais. Aí ninguém consegue financiar nada e a família é empurrada para o aluguel. E ano que vem, piora. Com a reforma tributária, vamos ter mais um imposto sobre o aluguel.

E a solução não é inventar nenhum programa mirabolante. É responsabilidade fiscal. O governo tem que cortar gastos. Cortando gastos, os juros caem, o imposto cai e a vida do trabalhador finalmente começa a andar. E cabe aos deputados votarem o orçamento que vai fazer isso acontecer.”