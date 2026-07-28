A Câmara Municipal de Franca vota, na sessão desta terça-feira, 28, um projeto que vai definir quais documentos públicos deverão ser preservados e quais poderão ser descartados após determinado período. A proposta cria regras para a gestão do acervo documental do Legislativo e prevê a guarda permanente de materiais considerados históricos ou de interesse público.

Além da organização dos arquivos da Câmara, os vereadores também analisam a prorrogação do Plano Municipal de Educação, que teve sua vigência encerrada neste mês.

Câmara quer definir destino dos documentos

O projeto de resolução institui uma Tabela de Temporalidade, instrumento que estabelecerá por quanto tempo cada tipo de documento deverá permanecer arquivado antes de ser preservado definitivamente ou eliminado.