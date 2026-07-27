Um grave acidente envolvendo um ônibus de passageiros, uma carreta e uma caminhonete Fiat Toro foi registrado no início da noite desta segunda-feira, 27, na Ponte dos Araras, na MG-050, em Piumhi (MG). Segundo informações preliminares, duas pessoas morreram, entre elas o motorista do ônibus e o motorista da carreta. O trânsito permanece totalmente interditado nos dois sentidos da rodovia.
O ônibus transportava cerca de 28 passageiros. Conforme as primeiras informações, o coletivo havia saído de São Manuel, no interior de São Paulo, e seguia pela MG-050, no sentido de Pimenta, levando trabalhadores de volta para Minas Novas (MG).
Ainda de acordo com as informações preliminares, a carreta teria feito um "L" sobre a ponte e acabou sendo atingida pelo ônibus. As causas do acidente ainda serão investigadas pela perícia da Polícia Civil.
Resgate mobilizou diversas equipes
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Piumhi e Capitólio, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil foram mobilizadas para atender a ocorrência.
Algumas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas. Aproximadamente quatro pessoas foram socorridas e encaminhadas ao hospital de Piumhi.
Rodovia segue interditada
O acidente também provocou derramamento de óleo diesel sobre a pista, o que contribuiu para a interdição total da MG-050 na altura da Ponte dos Araras.
A expectativa informada para liberação da pista é de que a ponte será liberada apenas após a 1h da madrugada desta terça-feira, 28. A Polícia Civil irá apurar as causas do acidente.
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