Um grave acidente envolvendo um ônibus de passageiros, uma carreta e uma caminhonete Fiat Toro foi registrado no início da noite desta segunda-feira, 27, na Ponte dos Araras, na MG-050, em Piumhi (MG). Segundo informações preliminares, duas pessoas morreram, entre elas o motorista do ônibus e o motorista da carreta. O trânsito permanece totalmente interditado nos dois sentidos da rodovia.

O ônibus transportava cerca de 28 passageiros. Conforme as primeiras informações, o coletivo havia saído de São Manuel, no interior de São Paulo, e seguia pela MG-050, no sentido de Pimenta, levando trabalhadores de volta para Minas Novas (MG).

Ainda de acordo com as informações preliminares, a carreta teria feito um "L" sobre a ponte e acabou sendo atingida pelo ônibus. As causas do acidente ainda serão investigadas pela perícia da Polícia Civil.

Resgate mobilizou diversas equipes