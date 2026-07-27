27 de julho de 2026
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Acidente deixa dois com traumatismo e homem lançado à pista

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Corpo de Bombeiros
Rodovia precisou ser interditada durante socorro das vítimas
Rodovia precisou ser interditada durante socorro das vítimas

Um grave acidente entre uma caminhonete Toyota SW4 e uma Fiat Stradaz deixou três pessoas feridas na tarde deste segunda-feira, 27, na Rodovia Altino Arantes (SP-351), na altura do km 43, em Altinópolis, a cerca de 80 km de Franca.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a SW4 seguia no sentido Batatais a Altinópolis com cinco ocupantes quando atingiu transversalmente a Fiat Strada, que cruzava a pista ao sair do acesso à Fazenda Província.

Os cinco ocupantes da SW4 sofreram apenas ferimentos leves e dispensaram atendimento médico.

Já o motorista da Strada, de 49 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser retirado da cabine pelo Corpo de Bombeiros. Ele sofreu traumatismo craniano e foi socorrido por uma USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma passageira da Strada teve ferimentos leves e também foi encaminhada ao hospital pelo Samu.

A terceira vítima, que, segundo relatos, era transportada na caçamba da caminhonete, foi arremessada para a pista após o impacto. Ela sofreu ferimentos graves, incluindo traumatismo craniano, e também foi socorrida pelo Samu.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e do Policiamento Rodoviário, que permaneceu no local para o registro da ocorrência e os procedimentos relacionados aos veículos. As causas do acidente serão investigadas.

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