Um grave acidente entre uma caminhonete Toyota SW4 e uma Fiat Stradaz deixou três pessoas feridas na tarde deste segunda-feira, 27, na Rodovia Altino Arantes (SP-351), na altura do km 43, em Altinópolis, a cerca de 80 km de Franca.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a SW4 seguia no sentido Batatais a Altinópolis com cinco ocupantes quando atingiu transversalmente a Fiat Strada, que cruzava a pista ao sair do acesso à Fazenda Província.

Os cinco ocupantes da SW4 sofreram apenas ferimentos leves e dispensaram atendimento médico.