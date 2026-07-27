Após uma semana de trabalhos sob o comando do auxiliar técnico Zezinho Limonta, o Franca Basquete começou a pré-temporada nesta segunda-feira, 27, no Centro de Treinamentos Hélio Rubens Garcia, em Franca, agora com o técnico Helinho Garcia.

Os primeiros treinos têm mesclado preparação física e parte tática. Nesta segunda, os novos atletas também realizaram atividades com bola orientadas por Helinho.

Após o desmanche no fim da temporada passada, quando o time francano foi pentacampeão do NBB, a equipe contratou praticamente um novo time: o pivô Andrezão, o armador uruguaio Luciano Parodi, os alas Reynan e Jordan Williams, o ala-pivô Lucas Siewert e manteve o pivô Rafael Mineiro e o ala/armador David Jackson.