Após uma semana de trabalhos sob o comando do auxiliar técnico Zezinho Limonta, o Franca Basquete começou a pré-temporada nesta segunda-feira, 27, no Centro de Treinamentos Hélio Rubens Garcia, em Franca, agora com o técnico Helinho Garcia.
Os primeiros treinos têm mesclado preparação física e parte tática. Nesta segunda, os novos atletas também realizaram atividades com bola orientadas por Helinho.
Após o desmanche no fim da temporada passada, quando o time francano foi pentacampeão do NBB, a equipe contratou praticamente um novo time: o pivô Andrezão, o armador uruguaio Luciano Parodi, os alas Reynan e Jordan Williams, o ala-pivô Lucas Siewert e manteve o pivô Rafael Mineiro e o ala/armador David Jackson.
No entanto, DJ e Williams ainda não se apresentaram ao clube. Além deles, o Franca já acertou mais dois reforços para a temporada 2026/2027. O ala Vitinho, ex-Paulistano, deve se apresentar em outubro, enquanto o ala Gui Deodato, ex-Flamengo, é esperado em dezembro.
O primeiro desafio da equipe será o Campeonato Paulista. A estreia acontece no dia 5 de agosto, às 19h, contra o Bauru. Na temporada, o clube ainda disputará o NBB, a BCLA e, provavelmente, a Copa Super 8.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.