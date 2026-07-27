Um motociclista precisou ser socorrido no fim da manhã desta segunda-feira, 27, após um carro furar o sinal vermelho e bater em sua moto na avenida Hélio Palermo, no Residencial Itambé, em Franca.
Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. Nas imagens, é possível ver o trânsito fluindo normalmente pela avenida.
O sinal abre para os veículos que saem da avenida Dom Pedro I e, no cruzamento com a avenida Hélio Palermo, o motorista do carro não respeita o semáforo vermelho e atinge a motocicleta.
Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu um ferimento no pé. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz".
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
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