Um motociclista precisou ser socorrido no fim da manhã desta segunda-feira, 27, após um carro furar o sinal vermelho e bater em sua moto na avenida Hélio Palermo, no Residencial Itambé, em Franca.

Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. Nas imagens, é possível ver o trânsito fluindo normalmente pela avenida.

O sinal abre para os veículos que saem da avenida Dom Pedro I e, no cruzamento com a avenida Hélio Palermo, o motorista do carro não respeita o semáforo vermelho e atinge a motocicleta.