27 de julho de 2026
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HÉLIO PALERMO

Motociclista fica ferido após carro avançar sinal vermelho; VEJA

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Motorista do carro furou sinal vermelho e atingiu motociclista em Franca
Motorista do carro furou sinal vermelho e atingiu motociclista em Franca

Um motociclista precisou ser socorrido no fim da manhã desta segunda-feira, 27, após um carro furar o sinal vermelho e bater em sua moto na avenida Hélio Palermo, no Residencial Itambé, em Franca.

Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. Nas imagens, é possível ver o trânsito fluindo normalmente pela avenida.

O sinal abre para os veículos que saem da avenida Dom Pedro I e, no cruzamento com a avenida Hélio Palermo, o motorista do carro não respeita o semáforo vermelho e atinge a motocicleta.

Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu um ferimento no pé. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz".

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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