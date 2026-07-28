O Hemocentro de Franca realizará atendimento em caráter emergencial nos dias 29 e 30 de julho para reforçar os estoques de sangue. Durante os dois dias, a unidade funcionará em horário especial, das 7h às 12h e das 17h às 19h, para receber voluntários aptos à doação.
A medida busca ampliar o número de doadores e garantir o atendimento aos pacientes que dependem de transfusões. Segundo o Hemocentro, a colaboração da população é essencial neste momento para manter o abastecimento dos estoques.
Quem pode doar
Podem doar sangue pessoas entre 18 e 69 anos. Adolescentes de 16 e 17 anos também podem, desde que estejam acompanhados pelo responsável legal. A primeira doação deve ser realizada antes dos 60 anos.
Homens precisam pesar mais de 50 quilos e podem doar a cada 60 dias, com limite de quatro doações por ano. Já as mulheres devem pesar acima de 51 quilos e podem doar a cada 90 dias, até três vezes ao ano. Em todos os casos, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto.
Orientações aos voluntários
Antes da doação, o Hemocentro recomenda que os voluntários não estejam em jejum, façam uma alimentação leve, evitem alimentos gordurosos, mantenham boa hidratação e não consumam bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores.
Também é necessário que o doador não apresente sintomas gripais, febre, tosse ou feridas. O procedimento é rápido, seguro e dura cerca de 15 minutos. Uma única bolsa de sangue pode ajudar a salvar várias vidas.
O Hemocentro de Franca está localizado na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no Recanto do Itambé. O atendimento regular ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, e aos sábados, das 7h às 11h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 979 6049.
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