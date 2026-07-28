O Hemocentro de Franca realizará atendimento em caráter emergencial nos dias 29 e 30 de julho para reforçar os estoques de sangue. Durante os dois dias, a unidade funcionará em horário especial, das 7h às 12h e das 17h às 19h, para receber voluntários aptos à doação.

A medida busca ampliar o número de doadores e garantir o atendimento aos pacientes que dependem de transfusões. Segundo o Hemocentro, a colaboração da população é essencial neste momento para manter o abastecimento dos estoques.

Quem pode doar

Podem doar sangue pessoas entre 18 e 69 anos. Adolescentes de 16 e 17 anos também podem, desde que estejam acompanhados pelo responsável legal. A primeira doação deve ser realizada antes dos 60 anos.