Com o prazo das convenções partidárias se encerrando em 5 de agosto, Franca já tem dez candidaturas oficializadas para as eleições de 2026. Os nomes homologados até essa segunda-feira, 27, disputarão vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados.
Até o momento, quatro candidatos tiveram as pré-candidaturas confirmadas para deputado estadual: Professora Priscila (PT), Delegada Graciela (PL), Flávia Lancha (PSD) e Alexandre Tabah (Novo).
Na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília, seis nomes já foram oficializados: Cynthia Milhim (MDB), Mariana Negri (PT), Guilherme Cortez (Psol), João Rocha (União), Daniel Bassi (PSD) e Sidney Elias (Novo).
Convenções ainda podem ampliar número de candidatos
O cenário eleitoral em Franca ainda pode ganhar novos nomes nos próximos dias.
O PSDB tem convenção marcada para esta terça-feira, 28, quando deve confirmar as candidaturas de Guilherme Ubiali e João Rinoceronte para deputado federal.
Já o PSB realiza convenção na sexta-feira, 31, e a expectativa é pela homologação das candidaturas de Marcos Ferreira para deputado estadual e Gilson de Souza para deputado federal.
O Republicanos deverá oficializar Cristiany Castro como candidata a deputada estadual no domingo, 1º de agosto. No dia seguinte, o Mobiliza tem convenção agendada para confirmar Jonas Carvalho na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa.
Franca pode ter candidato ao Governo de São Paulo
Além das candidaturas ao Legislativo, Franca poderá ter um representante na corrida ao Palácio dos Bandeirantes.
O professor Carlos Machado aguarda a convenção do PCB, marcada para 1º de agosto, para confirmar sua candidatura ao Governo de São Paulo.
Cidade pode ter 17 nomes nas urnas
Se todas as candidaturas previstas forem homologadas, Franca terá 17 representantes na disputa eleitoral de 4 de outubro.
A projeção é de sete candidatos a deputado estadual, nove candidatos a deputado federal e um candidato ao Governo do Estado de São Paulo.
O prazo final para a realização das convenções partidárias e homologação das candidaturas termina em 5 de agosto, conforme o calendário eleitoral.
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