Com o prazo das convenções partidárias se encerrando em 5 de agosto, Franca já tem dez candidaturas oficializadas para as eleições de 2026. Os nomes homologados até essa segunda-feira, 27, disputarão vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados.

Até o momento, quatro candidatos tiveram as pré-candidaturas confirmadas para deputado estadual: Professora Priscila (PT), Delegada Graciela (PL), Flávia Lancha (PSD) e Alexandre Tabah (Novo).

Na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília, seis nomes já foram oficializados: Cynthia Milhim (MDB), Mariana Negri (PT), Guilherme Cortez (Psol), João Rocha (União), Daniel Bassi (PSD) e Sidney Elias (Novo).

Convenções ainda podem ampliar número de candidatos