Os moradores de Franca podem esperar uma semana de tempo estável, com predomínio de sol, manhãs de temperaturas amenas e tardes mais quentes. Segundo a Climatempo, não há previsão de chuva entre terça-feira, 28, e sexta-feira, 31.

O destaque da semana será a presença de nevoeiro nas primeiras horas do dia, fenômeno típico desta época do ano, seguido por períodos de sol e céu com poucas nuvens.

Temperaturas sobem ao longo da semana

Na terça-feira, 28, os termômetros devem variar entre 14°C e 28°C. O dia começa com nevoeiro, mas o sol predomina ao longo da tarde.