Os moradores de Franca podem esperar uma semana de tempo estável, com predomínio de sol, manhãs de temperaturas amenas e tardes mais quentes. Segundo a Climatempo, não há previsão de chuva entre terça-feira, 28, e sexta-feira, 31.
O destaque da semana será a presença de nevoeiro nas primeiras horas do dia, fenômeno típico desta época do ano, seguido por períodos de sol e céu com poucas nuvens.
Temperaturas sobem ao longo da semana
Na terça-feira, 28, os termômetros devem variar entre 14°C e 28°C. O dia começa com nevoeiro, mas o sol predomina ao longo da tarde.
Na quarta-feira, 29, Franca registra a maior temperatura da semana. A mínima prevista é de 15°C e a máxima pode chegar a 29°C, com tempo firme e poucas nuvens.
Quinta terá mais nuvens, mas sem chuva
A quinta-feira, 30, será marcada por maior nebulosidade. O céu deve permanecer com muitas nuvens durante boa parte do dia, mas sem previsão de chuva.
As temperaturas ficam mais amenas, variando entre 17°C e 23°C.
Já na sexta-feira, 31, o tempo volta a abrir. A previsão aponta mínima de 16°C e máxima de 27°C, com nevoeiro pela manhã e predomínio de sol entre nuvens durante a tarde.
Umidade baixa exige atenção
Além da ausência de chuva, a previsão indica queda da umidade relativa do ar nos períodos mais quentes do dia. Os índices devem oscilar entre 38% e 95% ao longo da semana.
Outro ponto de atenção é o índice de radiação ultravioleta, que permanece em nível considerado extremo. Especialistas recomendam o uso de protetor solar, hidratação frequente e cuidados extras durante atividades ao ar livre, especialmente entre o fim da manhã e o meio da tarde.
Segundo a Climatempo, a qualidade do ar segue classificada como boa e não há indicativos de mudanças significativas nas condições meteorológicas para os próximos dias.
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