Uma testemunha registrou uma infração de trânsito na tarde dessa segunda-feira, 27, em Franca. Por volta das 15h, um Ford Fiesta prata foi flagrado trafegando na contramão no cruzamento da avenida Alonso y Alonso com a rua Simão Caleiro, no centro. As imagens mostram que outros veículos seguiam normalmente pela via no sentido correto no momento da irregularidade.

As fotos evidenciam o carro circulando na direção proibida em um trecho de intenso movimento de veículos. Enquanto o Ford Fiesta permanecia na contramão, motoristas trafegavam pela mão correta, aumentando o risco de acidentes no local.

A testemunha informou ainda que o carro ficou parado na contramão durante alguns segundos até que o motorista concluiu a conversão irregular.