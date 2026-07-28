28 de julho de 2026
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Carro é flagrado na contramão em plena avenida Alonso y Alonso

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Momento em que motorista atravessa cruzamento na contramão
Momento em que motorista atravessa cruzamento na contramão

Uma testemunha registrou uma infração de trânsito na tarde dessa segunda-feira, 27, em Franca. Por volta das 15h, um Ford Fiesta prata foi flagrado trafegando na contramão no cruzamento da avenida Alonso y Alonso com a rua Simão Caleiro, no centro. As imagens mostram que outros veículos seguiam normalmente pela via no sentido correto no momento da irregularidade.

As fotos evidenciam o carro circulando na direção proibida em um trecho de intenso movimento de veículos. Enquanto o Ford Fiesta permanecia na contramão, motoristas trafegavam pela mão correta, aumentando o risco de acidentes no local.

A testemunha informou ainda que o carro ficou parado na contramão durante alguns segundos até que o motorista concluiu a conversão irregular.

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