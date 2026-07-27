Um motorista flagrou um homem furtando fios de seu carro na rua Marechal Deodoro, no Centro de Franca. O caso foi registrado por câmeras de segurança e divulgado nesta segunda-feira, 27.
As imagens mostram o suspeito caminhando pela calçada e observando o veículo estacionado. Em seguida, ele vai até a parte traseira do automóvel, se abaixa e retira vários fios.
Enquanto o homem tentava deixar o local com o material, o proprietário do carro, que mexia em um portão nas proximidades, percebeu a ação e o abordou. A conversa também foi registrada pelas câmeras.
“Você pegou isso lá no meu carro?”, questiona o motorista ao suspeito. Ao ser confrontado, o homem admite o furto e devolve os fios retirados do veículo.
Após devolver o material, o suspeito deixa o local.
Não há informações sobre o acionamento da Polícia Militar ou o registro de boletim de ocorrência. Também não foi informado se o homem foi identificado.
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