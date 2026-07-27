27 de julho de 2026
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VÍDEO SATISFATÓRIO

Ladrão se dá mal e é pego no pulo em Franca; ASSISTA AO FLAGRANTE

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Momento em que homem tenta fugir com os fios
Momento em que homem tenta fugir com os fios

Um motorista flagrou um homem furtando fios de seu carro na rua Marechal Deodoro, no Centro de Franca. O caso foi registrado por câmeras de segurança e divulgado nesta segunda-feira, 27.

As imagens mostram o suspeito caminhando pela calçada e observando o veículo estacionado. Em seguida, ele vai até a parte traseira do automóvel, se abaixa e retira vários fios.

Enquanto o homem tentava deixar o local com o material, o proprietário do carro, que mexia em um portão nas proximidades, percebeu a ação e o abordou. A conversa também foi registrada pelas câmeras.

“Você pegou isso lá no meu carro?”, questiona o motorista ao suspeito. Ao ser confrontado, o homem admite o furto e devolve os fios retirados do veículo.

Após devolver o material, o suspeito deixa o local.

Não há informações sobre o acionamento da Polícia Militar ou o registro de boletim de ocorrência. Também não foi informado se o homem foi identificado.

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