Duas mulheres ficaram feridas no fim da tarde desse domingo, 26, após uma colisão entre dois carros no cruzamento das ruas General Carneiro e Monsenhor Rosa, no Centro de Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. As vítimas foram socorridas ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".

Acidente foi filmado

As imagens mostraram o momento em que os veículos, um Chevrolet Celta preto e um Honda Fit prata, entraram no cruzamento e bateram violentamente. Com o impacto, o Honda foi arremessado para a calçada.