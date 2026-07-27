Duas mulheres ficaram feridas no fim da tarde desse domingo, 26, após uma colisão entre dois carros no cruzamento das ruas General Carneiro e Monsenhor Rosa, no Centro de Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. As vítimas foram socorridas ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".
Acidente foi filmado
As imagens mostraram o momento em que os veículos, um Chevrolet Celta preto e um Honda Fit prata, entraram no cruzamento e bateram violentamente. Com o impacto, o Honda foi arremessado para a calçada.
A gravação também mostra um carro deixando o cruzamento poucos segundos antes da colisão, indicando que o motorista do Honda Fit, que seguia pela rua Monsenhor Rosa, pode ter avançado o sinal vermelho. No entanto, as imagens são inconclusivas.
As duas mulheres estavam no Celta pela rua General Carneiro.
Motorista recusou o bafômetro
Segundo a Polícia Militar, o motorista do Honda Fit se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária para o registro da ocorrência.
Na delegacia, o homem passou por exames, foi autuado pela recusa ao teste e, em seguida, liberado.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
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