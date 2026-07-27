Um idoso de 67 anos ficou ferido na tarde de domingo, 26, após bater em um carro estacionado e tombar o veículo que dirigia na avenida Abraão Brickman, no Parque Vicente Leporace, na zona norte de Franca. O monitoramento da Prefeitura filmou o acidente.

Nas imagens, o motorista seguia no sentido bairro-Centro quando perde o controle da direção após atingir um veículo que estava estacionado. Com o impacto, o carro capota e para no meio da via.

O trânsito precisou ser interditado durante o atendimento da ocorrência e a remoção do veículo.