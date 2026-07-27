Um idoso de 67 anos ficou ferido na tarde de domingo, 26, após bater em um carro estacionado e tombar o veículo que dirigia na avenida Abraão Brickman, no Parque Vicente Leporace, na zona norte de Franca. O monitoramento da Prefeitura filmou o acidente.
Nas imagens, o motorista seguia no sentido bairro-Centro quando perde o controle da direção após atingir um veículo que estava estacionado. Com o impacto, o carro capota e para no meio da via.
O trânsito precisou ser interditado durante o atendimento da ocorrência e a remoção do veículo.
O motorista foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Franca. Segundo as informações apuradas pela reportagem, ele sofreu uma fratura na região da boca e permaneceu sob cuidados médicos.
A Polícia Militar esteve no local, controlou o tráfego e registrou a ocorrência. As circunstâncias que levaram ao acidente deverão ser apuradas.
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