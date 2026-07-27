Mensalidades escolares em atraso comprometem investimentos em infraestrutura e qualidade do ensino. Em condomínios, a inadimplência pode adiar reformas, manutenção e melhorias nas áreas comuns. Já nas imobiliárias, aluguéis não pagos representam capital parado e prejuízo para proprietários e administradores.

Para ajudar esses segmentos a recuperar receitas de forma simples, segura e eficiente, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) disponibiliza o AC Recupera, uma solução digital voltada à recuperação de créditos, que alia tecnologia, segurança jurídica e baixo custo operacional.

Por meio da ferramenta, débitos podem ser encaminhados para cobrança de forma totalmente digital. Dívidas de até 90 dias podem ser cadastradas sem custos, enquanto títulos entre 91 e 365 dias possuem taxa operacional de apenas R$ 5.

"O impacto da inadimplência vai muito além do valor que deixa de entrar no caixa. Nas escolas, pode significar menos investimentos na educação. Nos condomínios, menos recursos para manutenção e melhorias. Nas imobiliárias, representa capital imobilizado e menor retorno financeiro para proprietários. O AC Recupera foi desenvolvido justamente para tornar a recuperação desses valores mais rápida, acessível e segura", afirma o superintendente da ACIF, Marcelo Carraro Rocha.

Recuperação digital e menos burocracia

Toda a operação acontece de forma 100% digital. Após o cadastro das informações, a equipe responsável valida os dados e inicia o processo de recuperação, reduzindo burocracias e custos operacionais.

Outro diferencial do AC Recupera é priorizar a recuperação amigável dos créditos. Antes da efetivação do protesto, o devedor é intimado e recebe a oportunidade de regularizar a pendência. Em grande parte dos casos, a dívida é quitada ainda nessa etapa, preservando o relacionamento entre as partes e evitando medidas mais severas.

O pagamento também pode ser realizado por diferentes meios, como boleto bancário, DDA e cartão de crédito, facilitando a regularização do débito.

Solução atende diferentes segmentos

Além das empresas em geral, o AC Recupera oferece soluções específicas para segmentos em que a inadimplência afeta diretamente a gestão financeira.

Para escolas, a ferramenta auxilia na recuperação de mensalidades em atraso, contribuindo para manter recursos destinados a investimentos em infraestrutura, tecnologia, materiais pedagógicos e melhoria do ensino.

Nos condomínios, permite recuperar taxas condominiais em aberto, reduzindo os impactos da inadimplência sobre o caixa e garantindo mais previsibilidade financeira para a administração, além de recursos para obras, manutenção e melhorias.

Já para imobiliárias, a solução facilita a recuperação de débitos de aluguel com segurança jurídica, ajudando a reduzir perdas financeiras e proporcionando mais tranquilidade tanto para administradoras quanto para proprietários de imóveis.

Segurança jurídica para recuperar valores

O AC Recupera oferece respaldo jurídico durante todo o processo de cobrança e utiliza o protesto como instrumento legal para aumentar as chances de recuperação dos créditos. Trata-se da única forma legal de restrição pública da dívida, fator que incentiva a regularização das pendências e amplia a efetividade da cobrança.

Empresários, gestores escolares, síndicos, administradoras de condomínios e imobiliárias interessados em conhecer a ferramenta podem entrar em contato com a ACIF para agendar uma apresentação pelo telefone (16) 99963-8870, também disponível via WhatsApp.