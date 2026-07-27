O aposentado Amarildo Alves Barbosa, de 64 anos, morador do Residencial Jardim Vera Cruz I, em Franca, foi vítima de dois furtos em cerca de um mês. Após ter a câmera de segurança levada da residência, ele descobriu que o equipamento continua funcionando em outro imóvel. Na madrugada desta segunda-feira, 27, o hidrômetro da casa também foi furtado, elevando o prejuízo para mais de R$ 200.

Câmera segue ativa

O primeiro crime ocorreu há cerca de um mês, quando criminosos furtaram a câmera de segurança instalada na residência de Amarildo. O que mais chamou a atenção da vítima foi descobrir, ao acessar o aplicativo no celular, que o equipamento permanece em funcionamento, mas instalado em outra casa.

"A gente fica muito chateado. Era um processo que eu desconhecia, da câmera estar em outra residência. Descobri pelo aplicativo do meu celular", relatou.