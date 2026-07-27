Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) disponibilizam nesta segunda-feira, 27, milhares de vagas de emprego em todo o Estado de São Paulo. Na região administrativa de Franca, são 41 oportunidades distribuídas entre diferentes setores da economia, enquanto o estado soma mais de 7 mil vagas em diversas áreas de atuação.
A maior parte das oportunidades está concentrada na indústria, que oferece 1,7 mil vagas em todo o Estado. Na região de Franca, são oito postos disponíveis para o setor. Entre as funções com maior demanda, estão alimentador de linha de produção (1.275 vagas), soldador (51), costureiro na confecção em série (38), operador de máquinas fixas em geral (38) e montador de estruturas metálicas (33).
A logística também aparece entre os segmentos com maior número de contratações, com 1,5 mil vagas em todo o estado. A região administrativa de Franca conta com duas oportunidades. As funções mais procuradas são auxiliar de logística (1.217 vagas), almoxarife (81), operador de empilhadeira (58), conferente de mercadorias (47) e estoquista (33).
Já o comércio oferece 16 vagas na região de Franca, enquanto outro grupo de oportunidades soma seis vagas na região, conforme levantamento divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Campinas e São Paulo concentram maior número de vagas
No balanço estadual, a região administrativa de São Paulo lidera a oferta de empregos, com 3.245 vagas, seguida por Campinas, com 2.061, e Sorocaba, com 969. Na sequência aparecem Barretos (291), São José dos Campos (226), Região Administrativa Central (196), Itapeva (123), Ribeirão Preto (98), São José do Rio Preto (98), Franca (41), Santos (30), Araçatuba (24), Bauru (20) e Marília (6).
Além das vagas de emprego, os PATs oferecem gratuitamente serviços como intermediação de mão de obra e habilitação ao seguro-desemprego. Para ser atendido, o trabalhador deve comparecer à unidade mais próxima levando RG, CPF e Carteira de Trabalho.
Outra opção para quem busca uma oportunidade é a plataforma Trampolim, do Governo de São Paulo, que reúne vagas de emprego, cursos de qualificação, testes de habilidades e uma ferramenta para criação de currículo. O serviço também conta com uma área exclusiva voltada ao público com 60 anos ou mais que busca recolocação no mercado de trabalho.
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