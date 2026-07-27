Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) disponibilizam nesta segunda-feira, 27, milhares de vagas de emprego em todo o Estado de São Paulo. Na região administrativa de Franca, são 41 oportunidades distribuídas entre diferentes setores da economia, enquanto o estado soma mais de 7 mil vagas em diversas áreas de atuação.

A maior parte das oportunidades está concentrada na indústria, que oferece 1,7 mil vagas em todo o Estado. Na região de Franca, são oito postos disponíveis para o setor. Entre as funções com maior demanda, estão alimentador de linha de produção (1.275 vagas), soldador (51), costureiro na confecção em série (38), operador de máquinas fixas em geral (38) e montador de estruturas metálicas (33).

A logística também aparece entre os segmentos com maior número de contratações, com 1,5 mil vagas em todo o estado. A região administrativa de Franca conta com duas oportunidades. As funções mais procuradas são auxiliar de logística (1.217 vagas), almoxarife (81), operador de empilhadeira (58), conferente de mercadorias (47) e estoquista (33).