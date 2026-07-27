Um homem de 46 anos, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, 27, durante patrulhamento na Vila São Sebastião, em Franca.

Durante patrulhamento às margens da rodovia Cândido Portinari, que passa pelo bairro, uma equipe da PM avistou um grupo de indivíduos. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles correram em direção a uma área de mata.

Após acompanhamento, os policiais conseguiram abordar um dos suspeitos. Durante consulta aos sistemas, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão para cumprimento de pena de seis anos por tráfico de drogas.

Encaminhado à CPJ